5 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

5 октября 2022 – среда. 224-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 87 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

5 октября — Всемирный день учителя. Введенный праздник был в 1994 году, он популярен в большинстве стран мира. В Украине есть свой отдельный праздник, который всегда выпадает на первое воскресенье октября.

Также 5 октября – Всемирный день церебрального паралича (Всемирный день детского церебрального паралича). Приходится каждый год на первую среду октября. Событие помогает осветить проблемы, с которыми могут столкнуться люди и дети с этим заболеванием.

А еще 5 октября – Международный день Джеймса Бонда. Именно в этот день 1962 года в Лондоне состоялась премьера первого фильма об агенте 007. Он сразу пришелся по душе зрителям, а потому на 50-ю годовщину выхода на экраны первого фильма открыли даже отдельный праздник.

5 октября — Международный день "В школу пешком или на велосипеде". Приходится каждый год на первую среду октября. Мероприятие впервые отпраздновали в США в 1997 году, а затем его поддержали более 40 стран.

Какой сегодня, 5 октября, церковный праздник

5 октября – день памяти священномученика Фоки / Фото: commons.wikimedia.org

5 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Фоки. Он был епископом города Синоп (Малая Азия) и раннехристианским святым. В 117 году во времена правления императора Траяна его заключили в тюрьму за веру во Христа. Сначала подвергли Фоку невероятным пыткам, а затем утопили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 октября

Каковы сегодня именины: Андрей, Александр, Иоанн, Вениамин, Кузьма, Мартин, Макар, Петр, Николай, Фока, Федор.

Талисманом человека, рожденного 5 октября является нефрит. Давно считали, что этот камень лечит все болезни. Его носили при себе как оберег от зла и всего плохого. Также врачи перемалывали нефрит в порошок и давали вместо лекарства.

В этот день родились:

1883 год — украинский военный деятель, полковник Армии УНР Болбочан Петр Федорович;

1887 год – украинский языковед Олекса Синявский;

1909 год – украинский поэт, прозаик Богдан-Игорь Антоныч;

1942 год – украинский художник Иван Литвин;

1964 год – украинский бизнесмен и общественный деятель Александр Кардаков;

1966 год — олимпийская чемпионка по легкой атлетике Инесса Кравец;

1984 год – украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр Александр Воробьев.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается ловить и готовить рыбу.

Не стоит приглашать родных в свой дом и устраивать празднование.

Не трогайте и не курите старые веники.

Народные приметы и традиции на 5 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: с березы еще не опали листья — снег будет поздно;

на сосне мало шишек – ждите теплую зиму;

в воздухе летает много паутины – осень будет теплой.

В народе 5 октября называли Фока. Святого, которого сегодня чествует Церковь, просили о защите от пожаров. Часто в этот день дул сильный ветер, из-за которого осыпались листья с деревьев. Люди в древности верили, что ветер приносит порчу.

Погода на сегодня, 5 октября

Сегодня, 5 октября, в Киеве облачно, днем ожидается дождь, который закончится к вечеру. Во Львове пасмурная погода, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +9 ночью. Во Львове +15 днем и +6 ночью. В Харькове +14 днем и +7 ночью. В Одессе +18 днем и +10 ночью.

Памятные даты 5 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 октября: