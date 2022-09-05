5 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

5 сентября 2022 – понедельник. 194-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 117 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

5 сентября — День опозданий. В этот день люди, которые никогда не могут прийти вовремя, могут сделать это на законных основаниях. Ведь это День опозданий, провозглашенный в США еще в середине прошлого века. Вскоре идею подхватили и в других странах мира.

А еще 5 сентября – Национальный день пиццы с сыром в США. Это блюдо впервые появилось в Италии, но в сердцах американцев оно занимает особое место. Готовят ее и дома, и в специальных заведениях.

Также 5 сентября – Всемирный день пирожков "Самоса". Это особенная выпечка конусообразной или треугольной формы, имеющая пикантную начинку. Появилась она в X веке в странах Среднего Востока и Центральной Азии. Однако очень скоро распространилась на другие континенты.

5 сентября — Международный день благотворительности. Праздник был введен ООН, чтобы побудить как можно больше людей к хорошим поступкам. Случилось это в 2012 году.

Какой сегодня, 5 сентября, церковный праздник

5 сентября — Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

5 сентября в церковном календаре – Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с событиями, когда родители Девы Марии привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы отдать в руки Иоанна Предтечи. Он отвел ее к середине храма высокой лестницей, Эта лестница впоследствии стала символом ее пути к призванию.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 сентября

Каковы сегодня именины: Евтихий, Ириней, Калиника, Флорентий.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября является кошачий глаз. Этот камень обладает особым внешним видом. Издавна ему приписывали многие лечебные и магические свойства. В давние времена кошачий глаз часто носили как амулет защиты от темных сил.

В этот день родились:

1870 год – украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР Владимир Сикевич;

1882 год – украинский общественный и военный деятель, художник, скульптор Михаил Гаврилко;

1947 год – украинский художник-иллюстратор Валентин Гордийчук;

1958 год – украинский литератор, актер, режиссер Александр Денисенко;

1964 год – украинский режиссер документальных и художественных фильмов Сергей Лозница;

1976 год – украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит брать в руки острые предметы, например нож или ножницы.

Нельзя жадничать.

Не разговаривайте в лесу с незнакомцами, потому что леший в это время может принять подобие человека.

Народные приметы и традиции на 5 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: теплый день, весь сентябрь таким будет;

журавли низко над землей летят – к поздней и теплой зиме;

полетели уже аисты на юг – зима будет ранней.

В народе 5 сентября называли Луппа-брусничник. С этого времени часто начинаются первые заморозки. А еще созревает брусника, из которой готовили варенье и компот.

Погода на сегодня, 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в Киеве днем и вечером безоблачно, но утром пасмурная погода, без осадков. Во Львове днем небо затянется облаками, однако утром и вечером будет ясно, без осадков. В Харькове пасмурная погода, лишь к вечеру небо прояснится, осадков не ожидается. В Одессе днем появятся облака, но они долго не продержатся, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +13 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +17 днем и +11 ночью. В Одессе +21 день и +15 ночью.

Памятные даты 5 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 сентября:

1015 год — в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;

1755 год — британские власти начинают депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год — французский национальный конгресс устанавливает Режим Террора для защиты революции;

1800 год — Королевство Великобритании захватывает Мальту;

1918 год — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка, ставшая первой кинозвездой;

1929 год — премьер Французской республики Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в одно;

1939 год — США провозглашает нейтралитет во Второй мировой войне;

1957 год — выходит в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколениях битников;

1964 год — группа The Animals занимает первое место в американском хит-параде со своей версией песни "The House of the Rising Sun";

1991 год — проходит первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии — "Киношок";

1998 год — песня "If You Tolerate This" группы Manic Street Preachers возглавляет чарт;

2014 год — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска теряют 42 бойца погибшими и пропавшими без вести;

2019 год – заявили о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального, противоречит нормам Конституции Украины.

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