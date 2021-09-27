5 тыс. грн за документ: в Черкасской области семейный врач продавала "липовые" COVID-сертификаты

Сейчас полиция устанавливает людей, которые приобрели фейковые COVID-сертификаты.

В Черкасской области семейный врач по 5 тысяч гривен продавала поддельные международные COVID-сертификаты. В электронный реестр медработница вносила данные клиентов с ошибками, поэтому документ в "Дії" был недоступен, зато она выдавала бумажные "ковидные сертификаты". За содеянное ей грозит до шести лет за заключения.

Об этом сообщают пресс-службы Минцифры и киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, семейный врач работала со своей 48-летней знакомой, которая была посредницей. В соцсетях злоумышленницы предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от коронавируса. За свои услуги они определили цену 5 тысяч гривен.

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Однако семейный врач намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дії". Взамен медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Национальная полиция Украины

Полиция провела обыски обыски в домах и на работе медработниц. У них изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформлены COVID-сертификаты. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые приобрели фейковые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, с 24 сентября на портале "Дії" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.

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