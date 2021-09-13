"50/50": на Банковой объяснили, почему Зеленский может не поехать в сентябре в США

"50/50": на Банковой объяснили, почему Зеленский может не поехать в сентябре в США

Зеленский еще не решил, поедет ли на Генассамблею ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Принимая решение, украинский президент будет учитывать целесообразность подобной инициативы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала " Дом ".

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Спикер Зеленского уточнил, что президент поедет в США, если эта поездка будет полезной для Украины. По его словам, оправдать трату времени могут договоренности, встречи, подписание документов.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если пользу — какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов — оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", — отметил Никифоров.

В то же время, спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединится к подписанной 23 августа декларация.

"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней — ред.). Все-таки ООН — это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформы. Это было бы хорошим жестом", — добавил спикер.

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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