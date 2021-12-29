50 пачек в сутки: в Тернопольской области действовала подпольная табачная мини-фабрика

У производителей контрафактной продукции изъяли сигареты, сырье и оборудование на сумму около 20 миллионов гривен.

Две промышленные линии по производству табачных изделий дельцы установили в нежилом помещении в одном из городов Тернопольской области. Мини-фабрика продуцировала 50 пачек сигарет в сутки.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Табачные изделия подделывали с использованием соответствующей полиграфической продукции, а также марок акцизного сбора. Для работы промышленных линий "цеховики" использовали дизельный генератор, чтобы не выдавать себя использованием большого количества электроэнергии.

Готовая продукция сбывалась на территории Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей.

В ходе обысков, проведенных 28 декабря, полицейские изъяли пять миллионов акцизных марок с признаками подделки, более 40 тысяч пачек готовой фальсифицированной табачной продукции, 10 тонн табака, записи "черной бухгалтерии" и т.д. Стоимость изъятого достигает 20 миллионов гривен.

Во время визита правоохранителей на подпольной мини-фабрике находились шесть человек, трое из которых непосредственно занимались изготовлением фальсифицированной продукции.

“После проведения всех необходимых экспертиз будет решаться вопрос о сообщении всем причастным лицам подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее во Львовской области было разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Изготовленную продукцию дельцы сбывали в страны Европейского союза под видом торговых марок европейских производителей.

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