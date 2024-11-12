50 тысяч военнослужащих ТЦК смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений – Безугла

Численность сотрудников ТЦК и рекрутинговых центров по всей Украине составляет до 100 тысяч человек.

Ликвидация ТЦК высвободила бы до 50 тысяч военнослужащих, которые могли бы пополнить боевые подразделения.

Такое мнение высказала народная депутат Марьяна Безугла.

По словам Безуглой, ни в Минобороны, ни в Генштабе нет финансовой аналитики. Поэтому деньги утекают в "черную дыру", а численность людей в ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек.

"Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности в ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то по меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений", — заявила Безугла.

Напомним, Безугла объяснила, в чем неэффективность мобилизации. По ее мнению, нужно не новые подразделения создавать, а повышать боеспособность имеющихся.

Читайте также: