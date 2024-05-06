500 долларов за статус "ограниченно пригодного": подробности скандала в Житомире

В настоящее время подозреваемому врачу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Правоохранители 2 мая задержали на взятке врача ВЛК Житомирского ОТЦК и СП.
Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
Установлено, что подозреваемый требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за решение вопроса о выдаче заключения ВЛК об ограниченной пригодности к военной службе.
После получения взятки врач был задержан и сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, эксперт объяснил, почему военнообязанные будут проходить ВЛК дважды.
Читайте ведущие новости дня: