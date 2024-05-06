500 долларов за статус "ограниченно пригодного": подробности скандала в Житомире

В настоящее время подозреваемому врачу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители 2 мая задержали на взятке врача ВЛК Житомирского ОТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Установлено, что подозреваемый требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за решение вопроса о выдаче заключения ВЛК об ограниченной пригодности к военной службе.

После получения взятки врач был задержан и сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, эксперт объяснил, почему военнообязанные будут проходить ВЛК дважды.

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