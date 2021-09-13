500 гривен — и коронавируса "нет": жителям оккупированных территорий Донбасса продавали "результаты" тестов на COVID-19

500 гривен — и коронавируса "нет": жителям оккупированных территорий Донбасса продавали "результаты" тестов на COVID-19

Мошенник пользовался фальшивой печатью одного из медицинских центров.

На Луганщине местный житель наладил бизнес на продаже справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Свои услуги мошенник рекламировал в Интернете, а передавал фальшивки на неподконтрольной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, 59-летний мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 грн. Ежемесячная прибыль правонарушителя составил примерно 300 тысяч гривен.

Клиенты мошенника не сдавали никаких анализов, только предоставляли свои данные для оформления справок. Во время осмотра его автомобиля правоохранители обнаружили поддельные медицинские справки с данными "заказчиков".

Фото: Нацполиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. По подделки дельцы брали от 600 до 800 грн.

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