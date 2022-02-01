500 грн за бустер: в Минфине заявили, что в бюджете достаточно средств на выплаты

500 грн за бустер: в Минфине заявили, что в бюджете достаточно средств на выплаты

На выплаты заложено 3 млрд грн.

В бюджете хватит средств, чтобы выплатить украинцам еще 500 грн за COVID-вакцинацию третьей – бустерной дозой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что на программу "єПідтримка" в госбюджете на 2022 год заложено три миллиарда гривен. Этих средств достаточно, отметили в Минфине. "Сейчас средств в государственном бюджете достаточно для таких выплат, и их получат абсолютно все, кто получил третью бустерную дозу и имеет соответствующий сертификат в мобильном приложении "Действие"", — говорится в сообщении.

Министерство готово инициировать изменения в бюджет, если для выплат потребуется больше денег. "Средства для этого есть. Только за январь 2022 года исполнение бюджета составляет плюс 9 млрд грн", — отмечают в ведомстве.

К слову, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что денег на выплату 500 грн за бустер в бюджете пока нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "єПідтримка" будет добавлен плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.