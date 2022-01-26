500-метровая трасса и редкое количество команд: в Буковеле впервые состоялся Кубок Европы по сноубордингу

Состязания в Буковеле стали для украинской сноубордистки генеральной репетицией перед Олимпиадой в Пекин.

Самые сильные сноубордисты Европы на днях съехались на Буковель. Там впервые состоялся Кубок Европы по сноубордингу.

Как говорится в выпуске ТСН, ради соревнований центральный склон Буковеля почти на неделю был закрыт для туристов. В последний раз Украина принимала Кубок Европы по сноубордингу 12 лет назад в Киевской области.

500-метровую трассу курорт готовит в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта.

Как рассказал представитель "Буковеля" Игорь Могильняк, Буковель в будущем хочет проводить Олимпийские Игры, поэтому начинали с соревнований меньшего, европейского уровня.

"Если ты хочешь проводить Олимпиаду, а Буковель хочет проводить Олимпийские Игры, соответственно, нужно начинать с соревнований меньшего уровня, такие как Европа. Ну и Буковель работает, чтобы принять зимнюю Олимпиаду", — сказал он.



На Буковеле проходит один из 9 этапов Кубка Европы. Однако именно сюда съезжается рекордное количество команд – 13 – не только европейских, но и из Японии, Австралии, Кореи и Канады. Такой ажиотаж спортсмены объясняют интересом к новой локации.

"Я здесь впервые. И я искренне удивлен, что в Украине есть такие склоны ", – сказал член сборной команды Японии Масаки Шиба.

На Буковеле впервые состоялся Кубок Европы по сноубордингу | Новости Украины

В своих оценках спортсмены и тренеры придирчивы, но единодушны – такой подготовки не ожидали.

"Этот склон действительно очень хорошо подготовлен. Должен признать, это уровень Кубка Мира. Поэтому организаторы Кубка Европы не прогадали, что этот этап провели здесь", — сказал представитель международной федерации лыжного спорта Fis-делегат Наим Онур Озкул.

В свою очередь координатор Кубков Европы по сноубордингу Роланд Хорн говорит, что рад тому, что соревнования снова вернулись в Украину.

"В последний раз это было более 10 лет назад. У вас хорошая команда, персонал, которые смогли хорошо все подготовить даже в такую погоду, как сегодня", — отметил он.

Среди присутствующих спортсменов – Аннамари Данчи. Через 2 недели она — единственная украинская сноубордистка — будет выступать на Олимпиаде в Пекине. Этот этап Кубка Европы, говорит спорсментка, стал хорошей репетицией перед большими соревнованиями. Приятный бонус – золотая медаль.



"Эти соревнования дали мне, как разминку перед Олимпийскими Играми. Я поездила в финале, почувствовала соперника, как соревновательный опыт это очень полезно", — сказала Аннамари Данчи.



Спортивные события в Буковеле этими соревнованиями только начинаются. Вскоре здесь пройдет еще один Кубок Европы – по слоупстайлу, а также национальные соревноввания по разным зимним видам спорта.

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