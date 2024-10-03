56-летний мужчина во время мобилизации озвучил работникам ТЦК свое требование: его строго наказали

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили 56-летнего мужчину, который уклонился от мобилизации. Он заявил, что готов служить, однако имел единственное требование к ТЦК – чтобы его никуда не переводили из Умани.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

О подсудимом известно, что ему "56 лет, вменяемый, не женат, трудоустроен, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался и не имеет судимости".

По данным суда, в апреле 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Впоследствии ему пытались вручить повестку, однако житель Черкасщины заявил, что согласен на мобилизацию только при одном условии – он хотел служить только на территории города Умань. Работники ТЦК ему отказали, поэтому мужчина не пришел в военкомат.

На суде мужчина вину признал. Он действительно заявил, что готов к мобилизации, однако при условии, что его никуда не отправят с территории Умани. Поскольку военные ему отказали, тот не пришел в ТЦК.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаеве мужчина отказался от мобилизации "из-за действия работников ТЦК".

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