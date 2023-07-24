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56 взрывов: враг продолжает обстреливать Сумщину из вертолетов, артиллерии и минометов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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56 взрывов: враг продолжает обстреливать Сумщину из вертолетов, артиллерии и минометов

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 23 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 56 взрывов.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

  • Обстреляно 12 населенных пунктов в шести территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской.
  • Хотинская громада: одна из деревень обстреляна из АГС (15 взрывов). Также зафиксирован обстрел территории с вертолета (4 взрыва ракет).
  • Белопольская громада: минометный обстрел (12 взрывов), вертолет совершил пуски 4 ракет (НАР).
  • Новослободская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: минометный обстрел (5 взрывов).
  • Середино-будская громада: минометный обстрел (10 взрывов).
  • Великописаревская громада: артобстрел (2 взрыва).
  • Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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Дата публикации
Просмотры
3355
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