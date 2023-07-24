56 взрывов: враг продолжает обстреливать Сумщину из вертолетов, артиллерии и минометов

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 23 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 56 взрывов.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Обстреляно 12 населенных пунктов в шести территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской.

Хотинская громада: одна из деревень обстреляна из АГС (15 взрывов). Также зафиксирован обстрел территории с вертолета (4 взрыва ракет).

Белопольская громада: минометный обстрел (12 взрывов), вертолет совершил пуски 4 ракет (НАР).

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Новослободская громада: минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: минометный обстрел (5 взрывов).

Середино-будская громада: минометный обстрел (10 взрывов).

Великописаревская громада: артобстрел (2 взрыва).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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