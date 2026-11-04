59 людей пропали без вести после прилета бомб по укрытию школы: новые жуткие подробности трагедии

На месте ударов в Комышевасе продолжается поисково-спасательная операция / © ГСЧС в Запорожской области

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В Камышевахе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара. Из-под завалов деблокировали тела 31 погибшего. В настоящее время установлены личности 12 человек.

Об этом сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, а также сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

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«До сих пор пропавшими без вести считаются 59 человек. Часть из них, вероятно, будет опознана среди уже найденных. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек», — отметил он.



Федоров уточнил, что 2 ноября враг прицельно ударил ФАБ-3000 по громаде, попав просто по людям, пришедшим получать гуманитарную помощь.



На месте ударов продолжается поисково-спасательная операция.

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Удар по укрытию школы в Камышевахе: последние новости

Ранее пострадавшая от удара по Камышеваеу женщина рассказала о гибели восьми коллег.

Напомним, российские войска атаковали школу, где местным жителям еженедельно оказывали гуманитарную помощь. После первого авиаудара люди скрылись в укрытии, однако оккупанты нанесли повторный удар — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по месту, где находились люди. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По имеющейся информации, работу спасателей усложняет угроза повторного российского удара, поэтому поиск людей ведется в опасных условиях.

Корецкий также отметил, что русские военные знали о назначении учебного заведения. Там же еженедельно местные жители, оставшиеся в Камышевасе, получали гуманитарную помощь.

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