59-я бригада, где служит легендарная "Пташка", получила броневик для освобождения Донбасса

Об этом говорится на его официальной странице в Facebook.

59-я ОМПБр стала боевой семьей для легендарной Екатерины Полищук с позывным «Пташка».

«Всего в нескольких километрах за этими терриконами в Донецкой области линия разграничения, которую наши военные постепенно отодвигают все ближе к государственной границе. И лучшее поздравление в этот день — передать броню для тех, кто каждый день идет на штурм и в наступление, чтобы защитить наши семьи и наши дома… Мы никогда не устанем поддерживать наших героев и защищать тех, кто защищает нас. С праздником вас, наши ангелы-хранители», — говорится в поздравлении.

Ранее Андрей Мацола объявил о реализации масштабного проекта совместно с силами логистики ВСУ по запуску и поддержке производства отечественных средств ведения ближнего боя и не только.

Кроме того, в рамках благотворительной инициативы "Твій Голос на аерозасоби для розвідки", которую проводил «Голос страны» вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии «Вернись живым», благодаря Андрею Мацоли был закрыт сбор в 3 миллиона гривен. Также до конца этого года Андрей Мацола поможет 50 украинским защитникам восстановиться после полученных ими ранений, защищая Украину.