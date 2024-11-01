5G в Украине: Федоров рассказал о запуске пилотного проекта

5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G.
Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Это создает новые возможности для обмена больших объемов информации на сверхвысоких скоростях.
"Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей", – говорится в сообщении.
По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.
Также новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694–862 МГц от телевидения планируют освободить для мобильной связи.
Напомним, оператор Vodafone впервые в тестовом режиме запустил 5G.
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