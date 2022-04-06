6 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

6 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

6 апреля 2022 года – среда. 42-й день войны России против Украины. 96-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 апреля в Украине – День работника следственных органов. Этот профессиональный праздник был основан в 1963 году. Право проведения предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, которое позже было переименовано в МВД. Введение Указа в действие и начало начало следственного аппарата органов внутренних дел. Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел носило закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Практика показала, что это решение оказалось вполне оправданным. За 40 лет органы предварительного следствия МВД сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структура, стиль и методы работы.

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. Соответствующую резолюцию приняла Генассамблея ООН 23 августа 2013 года. Этот день избран не случайно. В этот день в 1894 году в городе Афины начались I Олимпийские игры современности, которые собрали атлетов из 14 стран. Впрочем, они отличались от игр современности. Не было Олимпийского огня, клятвы и парада стран-участниц, вручение золотых медалей. На церемонии в Афинах выступил с короткой речью король Греции Георг I, положив начало такой традиции для следующих Олимпиад.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса. Это достаточно "молодое" событие. Ее положили начало только 2015 году, но она уже стала очень популярной во всем мире. Инициатор создания – Международная федерация настольного тенниса. Этот день создали, чтобы популяризировать спорт, продвигать его в разных странах, объединить людей, увлекающихся настольным теннисом. А проводят это именно в этот день, потому что 6 апреля еще и Международный день спорта.

6 апреля – какой сегодня церковный праздник

день Преподобного Захария, постника Киево-Печерского / commons.wikimedia.org

6 апреля в православном календаре – день Преподобного Захария, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Преподобный Захария был постником. Он ел только зерна и овощи один раз в день после заката. Имел большую мощь на бесов и часто видел в видениях ангелов.

Позднейшая монастырская традиция отождествляет его с парнем Захарием, который упоминается в "Патерике Печерском" как современник игумена Никона (1077-1088). Опекун юноши хотел присвоить завещанный Захарию отцом наследство – 1000 гривен серебром и 100 гривен золотом, – но не смог дать ложную клятву перед иконой Богородицы в Успенском соборе. После того, как открылась правда и Захарию была возвращена казна, он пожертвовал все деньги на строительство Иоанно-Предтеченского крещального собора, а сам постригся в монахи и остался жить в Печерском монастыре.

Согласно антропологическим исследованиям умер в возрасте 20-25 лет, рост имел ок. 152-154 см. Мощи преподобного Захария Посника покоятся в Дальних пещерах, рядом с мощами Преподобного Нестора, Некнижного.

Также 6 апреля – день святителя Артемия (Артемона) Солунского, преподобного Иакова, епископа Катанского. В народном календаре дата получила следующие названия: Артемий, Артемон – дери полоз, Захария и Иакова, Захарий-пост, Захария, Преддверие Благовещения, Похвала.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 апреля

Каковы сегодня именины: Владимир, Алексей, Артем, Петр, Степан.

6 апреля родились:

1880 год – украинский астроном, академик, основатель Полтавской гравиметрической обсерватории, строительный и первый директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Александр Орлов;

1941 год - украинский поэт, автор песни "Волынь моя" Степан Кривенький;

1965 год - украинский бандурист, поэт, бард, лауреат фестиваля "Червона Рута-1989" Эдуард Драч;

1968 год – украинский футболист Иван Гецко;

1973 год - MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго" (ТНМК) Александр "Фоззи" Сидоренко.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя ругаться и использовать нецензурную лексику.

Нельзя выходить из дома без надобности.

Нельзя употреблять жирную и вредную пищу.

Нельзя подвергаться вредным привычкам и негативным мыслям.

Нельзя отказывать в помощи, если она действительно нужна.

Памятные события 6 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 6 апреля:

1327 год – считается, что именно сегодня известный итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретился со своей любимой Лаурой. Именно она вдохновила его на создание знаменитых сонетов.

1384 год – португальцы победили кастильцев в битве при Атолейруше.

1748 год – в Италии отыскали руины Помпеи.

1818 год – в Париже барон Карл Де Дрез показал первое двухколесное средство передвижения, которое стало прадедусом современных велосипедов.

1869 год – Джон Уэсли Гаят из Нью-Джерси запатентован целлулоид.

1896 год – в Афинах стартовали Олимпийские игры - традиционные для античной Греции соревнования, запрещенные в течение полутора тысяч лет.

1909 год – офицер Роберт Пири из США стал первым, кто достиг Северного полюса.

1917 год – начал работать Всеукраинского Национального конгресса

1941 год – немецко-итальянские войска начали военные действия против Королевства Югославия.

1968 год – группа Pink Floyd покинул его основатель Сид Барретт.

1970 год – группа Led Zeppelin во время своего пятого тура по США получили звание почетных граждан города Мемфис.

Народные приметы на 6 апреля