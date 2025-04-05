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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

6 апреля в Украине – День траура по погибшим в Кривом Роге: подробности

Украина помнит каждую жертву и продолжает борьбу за справедливость.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
По всей Украине 6 апреля объявлен День траура по жертвам атаки на Кривой Рог

По всей Украине 6 апреля объявлен День траура по жертвам атаки на Кривой Рог

Украина объявляет 6 апреля Днем траура по жертвам ужасающей ракетной атаки на Кривой Рог.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Общины по всей стране, от Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода, чтят память погибших. Государственные флаги будут приспущены, отменят развлекательные мероприятия, а эфиры телеканалов изменят формат», — говорится в сообщении.

Это циничное преступление – очередное доказательство того, что РФ воюет не только с военными, но и с мирным населением. Вражеские ракеты и дроны бьют по домам, больницам, детским площадкам, разрушая судьбы и унося жизнь украинцев.

Напомним, Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще 74 человека получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
52
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