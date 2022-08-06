6 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

6 августа 2022 года – суббота. 164-й день войны России против Украины. 218-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 августа — Международный день блюза. Каждый год приходится на первую субботу августа. Целью является объединить всех поклонников этого жанра музыки. Блюз – жанр инструментального и вокального музыкального искусства, который главным образом относится к джазу.

А еще 6 августа — Международный день алопеции. Также ежегодно придает на первую субботу августа. С латинского языка термин "алопеция" переводится как "облысение". Это патологическое выпадение волос, которое приводит к полному или частичному исчезновению их на голове или других участках тела.

Также 6 августа – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы). Именно в этот день 1945 года на город Хиросима была сброшена ядерная бомба Little Boy. Из-за взрыва мгновенно погибли около 80 тысяч человек и еще более 12 тысяч пропали без вести. Подавляющее большинство из них были мирными гражданами.

6 августа — Международный день "Врачи мира за мир". Целью является объединить всех врачей мира с призывами против войн, пролития крови, различных вооруженных конфликтов. Событие было введено организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы". 6 августа принято чествовать минутой молчания всех погибших из-за военных конфликтов.

А еще 6 августа – Международный день близнецов. В этот день принято приветствовать двойню, тройню и т.д. Праздник был создан еще в 1976 году. Основала его группа жителей города Твинсбург в штате Огайо под руководством Ари Хиллера и Рэя Дерсинга.

6 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

6 августа – день памяти святых благоверных братьев Бориса и Глеба / Фото: commons.wikimedia.org

6 августа в церковном календаре – день памяти святых благоверных братьев Бориса и Глеба. Среди 12 сыновей князя Владимира Великого именно Борис и Глеб выделялись особенно положительными чертами характера: милосердием, добротой, смирением и порядочностью. Когда умер отец, они были далеко от Киева. Коварный брат Святополк воспользовался отсутствием Бориса и Глеба и сел на престол. А чтобы укрепить свою власть – коварно убил их.

Памятные даты 6 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 6 августа:

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988 год — историки установили этот день за условную дату Крещения Руси, когда князь киевский Владимир Великий принял крещение;

1181 год — китайские и японские астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды;

1497 год — в Бристоль возвращается экспедиция Джона Кабота, перед тем открывшая Канаду (тогда все были уверены, что это Китай);

1588 год – непобедимая Армада бросает якорь перед городом Кале;

1649 год – казаки побеждают в Зборовской битве;

1806 год — Священная Римская империя после отказа императора Франца II от немецкой короны прекращает свое существование;

1889 год — в Лондоне открывают гостиницу "Савой", которая была первой в мире гостиницей с ванной в каждом номере;

1890 год — убийца Уильям Кэммлер становится первым человеком, казненным на электрическом стуле;

1914 год — во Львове создали легион Украинских сечевых стрелков, который становится первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 года;

1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывшей Ла-Манш;

1932 год – открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбрасывает ядерную бомбу на японский город Хиросима;

1995 год — хорватские власти объявляют о ликвидации Республики Сербская Страна;

1997 год — самолет авиакомпании Boeing 747 южнокорейских авиалиний терпит крушение над островом Гуам, в Тихом океане, погибает 226 человек;

2016 год — начинается "стрельба на севере Крыма" — в ночь на 7 августа на оккупированной Россией территории Крыма происходит вооруженное столкновение между российскими военными.

6 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 6 августа называли "Борис и Глеб" или "Борис литник". Наши предки не работали с зерном и не занимались работой в поле. Также старались ничего не готовить из теста.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 августа

Какие сегодня именины: Глеб, Давид, Борис, Анатолий, Кристина.

6 августа родились:

1882 год – украинская драматическая актриса Ирина Коссакова;

1903 год – украинский художник Владимир Фатальчук;

1925 год – украинский театральный режиссер Владимир Крайниченко;

1925 год – украинский поэт Афанасий Коляновский;

1928 год – украинская художница Нина Божко;

1938 год – украинский журналист, сценарист Борис Деревянко;

1977 год – украинская поэтесса, художник, переводчик Оляна Рута.

Погода на 6 августа

6 августа в Киеве ясно, без осадков. Во Львове в середине дня небо затянется облаками, после полудня — мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +19 ночью. Во Львове +30 днем и +16 ночью. В Харькове +30 днем и +19 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.