6 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

6 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 25 дней.

Какой сегодня день

В понедельник, 6 декабря, в Финляндии отмечают День Независимости, в Украине – День Вооруженных сил, в Испании – День Конституции, в Перу – День национальной полиции, в Азербайджане – День работников министерства связи и информационных технологий. в Казахстане – День прокуратуры, в Польше – Николаевки.

6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины / Getty Images

Памятные даты 6 декабря

1492 – первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

1741 — государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.

1768 — в Шотландии напечатано первое издание Britannica, всемирно известное и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий.

1869 — в Южной Африке открыты кимберлитовые трубки, залежи алмазов. В настоящее время регион обеспечивает 50% мировой добычи алмазов.

1877 — вышел первый номер газеты "Вашингтон пост".

1877 — изобретатель Томас Эдисон сделал на своем новом фонографе первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки "Мэри имела маленького теленка".

1917 – парламент Финляндии провозгласил независимость страны от России.

1917 — в порту Галифакса взорвалось французское судно "Монблан", нагруженное боеприпасами. Погибли около 2000 человек.

1991 – образованы Вооруженные силы Украины.

1991 – независимость Украины признали Эстония и Куба.

2000 – открытый ливерморий (старое название – унунгексий) – химический элемент с атомным номером 116.

Церковный праздник сегодня 6 декабря

6 декабря православная церковь чтит память Митрофана Воронежского, епископа жившего примерно в XVII-XVIII веке и являющегося одним из святых.

Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыне, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским. Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры по повышению морального уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством.

Митрофан Воронежский / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Старайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбны.

Приметы и традиции на 6 декабря

По погоде на Митрофана прочили погоду на лето. Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день ожидается дождь, то и осень будет холодной.

На Митрофанов день устраивали гулянья — собирали из всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, которое обычно сопровождалось разными играми. В этот день праздновали становление санного пути снегом.

Если в этот день погода будет холодной, то и осень будет холодной. / Pexels

Светлый месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Вокруг луны заметны розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Именины 6 декабря

День ангела (именины) сегодня, 6 декабря, отмечают: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор.

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