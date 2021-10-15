6-летняя девочка умерла по дороге в больницу: на Прикарпатье мотоциклист на скорости влетел в мать и ребенка

6-летняя девочка умерла по дороге в больницу: на Прикарпатье мотоциклист на скорости влетел в мать и ребенка

Водитель скрылся с места ДТП.

В г. Калуш Ивано-Франковской области 14 октября в 19:40 мотоциклист на скорости влетел в мать и ребенка, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. От удара 6-летняя девочка умерла.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло на ул. Богдана Хмельницкого в Калуше. Водитель мотоцикла на высокой скорости влетел в мать и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. От удара девочку отбросило. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась по дороге в больницу.

Водитель мотоцикла скрылся с места аварии. На месте ДТП работали следователи. Правоохранители разыскивают водителя мотоцикла. Открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также в Сети опубликовали видео, как горе-водитель сбил ребенка.

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Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.

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