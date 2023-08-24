6-летняя Соломия Кныш, в груди которой бьется донорское сердце, растрогала песней ко Дню Независимости

Шестилетняя Соломия Кныш, которой 10 июля пересадили сердце четырехлетнего мальчика, растрогала песней по случаю Дня Независимости Украины.

Девочка спела кавер на хит KALUSH и Skofka "Додому", говорится в "Сніданку з 1+1".

"Наша красавица! Объединяемся, любим нашу Украину и не сдаемся", "Котенок, будь здоровенькой", — написали пользователи в Сети.

Отметим, что Соломийка стала первой в Украине пациенткой, которой пересадили сердце от другого ребенка. Она страдала дилатационной кардиомиопатией. Сейчас девочка постепенно возвращается к обычной жизни. Малышка собирается в первый класс, и в школу готовилась вместе с мамой даже когда была в реанимации.

4-летний Юрий из Ровно посмертно стал самым молодым донором в стране. 3 июля у мальчика случилось кровоизлияние в головной мозг, вызванное аневризмой. Это означало, что мозг ребенка умрет, и это было неизбежно. Тогда мама Юры, Екатерина, поняла, что ее сын может успеть спасти чью-то жизнь.

Напомним, два мальчика получили печень и почки от самого младшего донора в Украине. Подробности истории о больших усилиях врачей и особой жертвенности людей.

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