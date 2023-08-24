6-летняя Соломия Кныш, в груди которой бьется донорское сердце, растрогала песней ко Дню Независимости

Девочка поздравила украинцев с праздником.
Шестилетняя Соломия Кныш, которой 10 июля пересадили сердце четырехлетнего мальчика, растрогала песней по случаю Дня Независимости Украины.
Девочка спела кавер на хит KALUSH и Skofka "Додому", говорится в "Сніданку з 1+1".
@snidanok_1plus1 Шестилетняя Соломейка Кныш, в груди которой бьется донорское сердце, поздравила украинцев с Днем Независимости. Она спела песню @KALUSH и @Skofka «Домой» #сердце #деньнезависимости #донорство #медицина #трансплантология #храбросердцаукраины #завтракз1плюс1 ♬ оригинальный звук — snidanok_1plus1
"Наша красавица! Объединяемся, любим нашу Украину и не сдаемся", "Котенок, будь здоровенькой", — написали пользователи в Сети.
Отметим, что Соломийка стала первой в Украине пациенткой, которой пересадили сердце от другого ребенка. Она страдала дилатационной кардиомиопатией. Сейчас девочка постепенно возвращается к обычной жизни. Малышка собирается в первый класс, и в школу готовилась вместе с мамой даже когда была в реанимации.
4-летний Юрий из Ровно посмертно стал самым молодым донором в стране. 3 июля у мальчика случилось кровоизлияние в головной мозг, вызванное аневризмой. Это означало, что мозг ребенка умрет, и это было неизбежно. Тогда мама Юры, Екатерина, поняла, что ее сын может успеть спасти чью-то жизнь.
Напомним, два мальчика получили печень и почки от самого младшего донора в Украине. Подробности истории о больших усилиях врачей и особой жертвенности людей.
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