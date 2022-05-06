6 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

6 мая 2022 года – пятница. 72-й день войны России против Украины. 126-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 мая — День пехоты ВСУ. Был основан президентским указом 19 апреля 2019 года. Событие было создано для чествования военнослужащих, проявляющих смелость и героизм в борьбе украинского народа за суверенитет и целостность территории Украины.

А еще 6 мая – День без домашних заданий. Каждый ребенок мечтает не делать надоедливые домашние задания, особенно когда на дворе уже почти лето и светит теплое солнышко. Основали событие в США, где она носит название No Homework Day, и для американских подростков она традиционна.

Также 6 мая – День раскраски. Раскрашивать простые книжицы любят не только дети, но и взрослые. Они помогают развивать фантазию, успокаивать и расслаблять. Интересно, что первая раскраска появилась в США в 1880 году.

Во многих странах мира 6 мая — Международный день против диеты. В первые дни тепла люди начинают сбрасывать с себя объемную верхнюю одежду и задумываются о лишнем весе, который хотят сбросить к лету. Но 6 мая следует такие мысли оставить и просто расслабиться.

6 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

6 мая – день памяти Георгия (Юрия) Змееборца / commons.wikimedia.org

6 мая в церковном календаре – день памяти Георгия Змееборца. В народе его называют Юрий день. В этот день обязательно молятся святому о здоровье родных и близких, просят оградить от врагов. Матери также молятся святому Юрию за жизнь своих детей-военных, защищающих родную землю от оккупантов. Традиционно ходят в церковь.

Георгий родился в богатой семье из Кападокии. С детства воспитывался в христианской вере, а во взрослом возрасте поступил в военную службу. Отличался молодой человек хорошей физической формой, силой и смелостью. Когда он стал главным начальником, то подружился с самим императором Диоклетианом. Однако Диоклетиан был ярым преследователем христиан и язычником.

Когда Георгий об этом узнал, сначала хотел скрыть свое вероисповедание. Однако своему другу он открылся, хотя перед тем раздал все, что имел, нуждающимся. Святой обвинил императора в жестокости и пытках невинных людей. Георгию тогда предложили отречься от своих слов, но он не захотел этого сделать. Тогда его подвергли страшным пыткам. Однако все телесные мучения он стойко пережил и только тихо молился. Тогда правитель отдал приказ отрубить ему голову.

Памятные даты 6 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 6 мая:

1833 год – В США создали первый стальной плуг;

1863 год — окончание битвы под Чанселорсвиллом;

1872 год – в Англии основали футбольный Кубок;

1889 год – в Париже завершили строительство Эйфелевой башни;

1920 год — завершается Первый зимний поход Армии УНР, армия тогда прошла 2500 км, воюя против белых и красных, несмотря на болезни и холод, выстояла и удачно выполнила задание.

1937 год — в штате Нью-Джерси (США) при приземлении взрывается крупнейший в мире немецкий трансатлантический цеппелин-великан дирижабль LZ 129 "Гинденбург", из-за аварии погибли 35 человек, она положила конец эпохе дирижаблей;

1953 год — американским хирургом Джоном Гибоном впервые успешно применено "искусственное сердце-легкие";

1958 год — в Уэльсе произошла последняя смертная казнь;

1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавливает мировой рекорд (6 м и 7 см);

1992 год – принятие конституции республики Крым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 мая

Какие сегодня именины: Юрий (Георгий), Анатолий, Валерий, Иван, Александра, Валерия.

6 мая родились:

1829 год — украинский этнограф, фольклорист и писатель Степан Нос;

1891 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР Юрий Тютюнник;

1902 год — мать-героиня Украины, усыновившая 48 детей, Александра Деревская;

1972 год — украинский музыкант из Ровно, лидер и вокалист группы "От Винта!" Журавель Юрий Григорьевич.

Погода на 6 мая

6 мая в Киеве небо ясное, без осадков. Во Львове утром будет идти дождь, без существенных осадков. В Харькове сохранится ясная погода, без осадков. В Одессе день обещает быть ясным, без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +5 ночью (возможны заморозки в воздухе до -1). Во Львове +20 днем и +8 ночью (до -1 заморозки в воздухе). В Харькове +16 днем и +5 ночью (заморозки в воздухе –1). В Одессе +17 днем и +8 ночью (в воздухе заморозки до -1).