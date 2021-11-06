6 ноября: какой сегодня день, какой праздник, приметы, традиции, день ангела

6 ноября: какой сегодня день, какой праздник, приметы, традиции, день ангела

В этот день нужно гадать на суженого и молиться иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

6 ноября 2022 года – суббота

По Юлианскому календарю XX и XXI века сегодня – 24 октября. До Нового года остается 55 дней.

6 ноября: какой сегодня праздник в Украине и мире

В Украине отмечают День освобождения Киева. В годы Второй мировой войны столица нашей страны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками (с осени 1941 г.). За это время было убито более 100 тысяч человек и военнопленных. Войска 1-го Украинского фронта через 2 года после оккупации приступили к освободительной операции.

6 ноября День освобождения Киева / en.wikipedia.org

События разворачивались с 1 ноября, когда началось наступление из Букринского плацдарма. Военные хотели своими действиями сковать силы противника. Главная группировка нанесла сокрушительный удар утром 3 ноября. Благодаря 40-минутной артиллерийской подготовке наши войска смогли продвинуться вперед на 2 км. А к концу дня 38-я армия соединилась с 60-й армией и 5-м гвардейским танковым корпусом и продвинулась на 12 км.

Продуманная стратегия наступления помогла советским войскам занять важное шоссе, ведущее в Киев со стороны реки Днепр. Немцам перекрыли возможность передавать новые подкрепления из района Букринского плацдарма. К утру 6 ноября Киев был полностью освобожден от захватчиков.

В первую субботу ноября в странах Восточной Европы традиционно отмечают День мужчин. В этом году праздник выпадает на шестое ноября. В этот день принято чествовать роль мужчины в обществе и семье.

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Всемирный День мужчин не так популярен, как Международный день женщин, который отмечается 8 марта. Этот праздник еще совсем юн и возник для того, чтобы каждая женщина могла вспомнить тепло семейного очага, успокоиться от домашних забот, забыть о проблемах и просто отдохнуть вместе со своим мужем.

В мире отмечается еще одно очень важное событие – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Праздник был введен 5 ноября 2001 года Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день нужен, чтобы человечество не забыло: вред, причиненный окружающей среде во время различных конфликтов, является причиной быстрого ухудшения экологической ситуации в мире и уменьшения количества природных ресурсов.

6 ноября День рождения саксофона / pixabay.com

Также отмечают День рождения саксофона. Первый саксофон был создан Адольфом Саксом в 1840 году. Сам изобретатель родился 6 ноября 1814 г. в Бельгии и эта дата была избрана в его честь.

Саксофон считается одним из самых главных инструментов в джазовой музыке. Его звучание завораживает слушателей с первых нот. Сегодня он известен по всему миру. Его поклонниками являются не только джазовые легенды (такие как профессиональный музыкант Джонни Ходжес), но и президенты стран. К примеру, бывший президент США Билл Клинтон никогда не скрывал своей любви к саксофону.

По всему миру отмечают и Международный день памяти животных, погибших от рук людей. В этот день обязательно зажигают свечи в память о животных, усыпленных в приютах, и ставших жертвами жестокого обращения.

6 ноября: памятные события

Сегодня в украинской и международной истории произошли следующие важные события:

1657 год – подписание Корсунского совета (документ о создании украинско-шведского военно-политического союза);

1860 год – 16-м президентом США становится Авраам Линкольн;

1919 год – между Добровольческой армией и Украинской Галицкой армией было подписано перемирие и союзный договор из-за эпидемии пятнистого тифа и нехватки медикаментов;

1932 год – национал-социалистическая партия получила большинство на выборах в Немецком Государстве;

1944 год – после восстановления снова заработала Киевская радиостанция;

1951 год – начал свою работу Киевский профессиональный телецентр, давший начало Украинскому телевидению;

1960 год - запущена первая очередь Киевского метрополитена "Святошино-Броварская" линия, соединившая станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр";

1964 год – начал работать Тернопольский фарфоровый завод;

1980 год – построен Ингульский мост в Николаеве, его длина 485 м;

1984 год – Рональд Рейган одержал победу на выборах президента США;

1986 год – произошла катастрофа на железнодорожной станции Користовка, в которой погибли 44 человека и 100 получили ранения;

1987 год - в Киеве открыта станция метро "Ленинская" (ныне "Театральная");

1991 год – была распущена коммунистическая партия Советского Союза;

1998 год – в Закарпатье произошло сильное наводнение.

В этот день родились:

1811 год – украинский поэт, писатель, культурно-общественный деятель Маркиян Шашкевич;

1855 год – украинский этнограф, археолог, историк, исследователь казачества Дмитрий Яворницкий;

1918 – активный деятель ОУН, меценат Дмитрий Купяк.

6 ноября: какой сегодня церковный праздник

6 ноября молятся перед иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость" / en.wikipedia.org

Христиане с особым уважением, почтением и любовью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Ведь с давних времен Царица Небесная считалась покровительницей нуждающихся.

На иконе Богоматерь изображена в полный рост и несет на руках младенца. Окружают Деву Марию ангелы, а внизу собрались люди, страдающие от жизненных проблем и болезней. Надписи над людьми свидетельствуют об их проблемах.

Первое чудотворение с помощью святого образа Божией Матери относится к 1668 году, когда сестра патриарха Иоакима Евфимия получила исцеление. Она долго страдала от незаживающей раны. Однажды она услышала женский голос, который велел их идти в Храм Преображения Господня и попросить священника совершить молебен перед иконой "Всех скорбящих Радость". Женщина сделала все, как ей велели.

Выполнив все указания, Евфимия полностью исцелилась. Икону с этого времени стали называть чудотворной.

У кого сегодня 6 ноября именины, как назвать ребенка, родившегося в этот день

Свои именины празднуют: Афанасий, Алексей, Геогрей, Ираклий, Иван, Николай, Лаврентий, Петр, Виктория.

Людям, рожденным в этот день, больше всего подходит камень аметист. Это ювелирный самоцвет, символизирующий щедрость, искренность, гармонию, преданность. Считалось, что такие люди отличаются спокойным и гордым нравом.

6 ноября: что нельзя делать

Среди наших предков ходило поверье, что в этот день у человека появляется слишком много негативных эмоций. Именно поэтому их советовали укротить в себе. Также существовали и другие правила:

не следует проявлять злость, брезгливость, высокомерие, гордыню, чтобы не оказаться в неудобном положении;

не идите на необдуманные и бессмысленные риски;

в этот день следует аккуратно обращаться с зеркалом - если оно разобьется, ждите беду.

Следует проводить любые гадания на суженого. Он обязательно вам покажется.

Народные приметы и традиции

Увидеть белую собаку 6 ноября на счастливый год / pixabay.com

Наши предки верили в самые разные приметы, некоторые из них дошли и до нашего времени:

если упасть в яму – это значит, что проживешь долгую и счастливую жизнь;

в этот день следует продавать дом, потому что результат сделки будет удачным;

если за вами следует белая собака, значит целый следующий год будет счастливым и удачным;

вывели из дома тараканов – они не побеспокоят вас долгое время;

если вороны собираются в стаи – ждите сильный снегопад.

Традиционно в этот день девушки садились прясть и рассказывали друг другу страшные истории. Одним из них был рассказ о душах покойных мужчин, прилетающих ночью в дом своих молодых вдов. Умерший появлялся в виде огненного змея, вылетевшего из трубы и рассыпавшегося снопом искр над ним. Затем он превращался в воробья, залетал в дом и становился любимым, по которому так скучает женщина.

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