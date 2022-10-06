6 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

6 октября 2022 года – четверг. 225-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 86 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
6 октября – Всемирный день охраны мест жительства (World Habitat Day). Праздник начался во время Бернской конференции, которая стала международным соглашением об охране дикой природы и фауны и средах обитания. Главная цель дня — пропаганда сохранения для нынешнего и будущего поколений такой среды, которая благоприятна для природы и фауны.
Также 6 октября – День помощника врача. Профессиональный ежегодный праздник, который имеет своей целью показать важность работы помощников врача. В этот день традиционно приветствуют всех, кто имеет отношение к этой профессии.
А еще 6 октября — День сумасшедшей Шляпники. Это яркий персонаж из известной сказки писателя Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес". Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1986 программисты из города Боулер (штат Колорадо) решили создать интересный праздник и совершать непонятные и абсурдные поступки, нося на голове цилиндры. А вдохновили их иллюстрации к сказке от художника Джона Тенниэла. На них Шляпник был изображен в цилиндре с двумя числами – 10 и 6.
Какой сегодня, 6 октября, церковный праздник
6 октября в церковном календаре – зачатие Иоанна Крестителя. Священник Захария и его жена Елизавета очень хотели детей, но Бог долгое время не слышал их молитвы. Однажды к Захарию явился архангел Гавриил и начал такую беседу с ним: "Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета сына родит тебе, ты же наречешь ему имя Иоанн. И он будет на радость и утешение тебе, и с его рождения многие утешятся". И случилось так, как сказал священнику архангел.
Именины: как назвать ребенка, который родился 6 октября
Какие сегодня именины: Иван, Антон, Иосиф.
Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Драгоценный камень, часто встречающийся в современных украшениях. Может иметь разную окраску. Издавна гиацинт числился камнем мудрости. А потому его носили в своих перстнях старцы и воины.
В этот день родились:
- 1835 год — львовский скульптор и педагог итальянского происхождения Леонард Маркони;
- 1857 год – украинский маляр-пейзажист и карикатурист Сергей Светославский;
- 1864 год – украинский общественно-политический деятель, публицист, министр судебных дел УНР Сергей Шелухин;
- 1877 год – украинский художник театра, живописец, график Иван Бурячок;
- 1910 год – один из руководителей украинского освободительного движения, член Провода ОУН Роман Кравчук;
- 1929 год – выдающийся украинский скульптор Михаил Грицюк;
- 1971 год – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт;
- 1980 год – украинская биатлонистка Оксана Яковлева;
- 1989 год — украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер Сергей Мошляк.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует в этот день слишком тесно общаться с несчастными и больными людьми.
- Нельзя жаловаться на жизнь, перечислять проблемы.
- Не рекомендуется ссориться, ругаться.
Народные приметы и традиции на 6 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: высоко в небе летят дикие гуси – зима будет ранней и холодной;
- высокие сорняки снежную и морозную зиму;
- с дуба упало много желудей – ждите хорошего урожая зерна в следующем году;
- туманный день сулит морозную зиму;
- всю ночь кричит петух – на непогоду.
В народе 6 октября называли "Ираидин день", Ириада Спирна. Хозяйки традиционно готовили обрядовую выпечку – открытый пирог с картофельным пюре. Также этот день считали удачным для гадания и разных ритуалов.
Погода на сегодня, 6 октября
Сегодня, 6 октября, в Киеве пасмурная погода до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурная погода, к концу дня небо очистится, без осадков. В Одессе пасмурная погода, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +10 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +15 днем и +7 ночью. В Одессе +20 днем и +11 ночью.
Памятные даты 6 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября:
- 1553 год — по приказу султана Сулеймана I Пышного казнят его сына — Шехзаде Мустафу;
- 1596 год – начинается Берестейский церковный собор;
- 1618 год — украинское войско во главе с П. Сагайдачным отправляется в сторону Москвы и разгромляет московское войско Бутурлина;
- 1648 год — войска Богдана Хмельницкого осаждают Львов;
- 1701 год — Киево-Могилянской коллегии придают статус академии;
- 1829 год — первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершает паровоз "Ракета", который построил британский изобретатель Дж. Стефенсон;
- 1848 год — в Вене начинается народное восстание, которое выливается в революцию 1848-1849 гг;
- 1917 год — проходит I Всеукраинский съезд обществ "Просвита";
- 1918 год – открывается Киевский государственный украинский университет;
- 1927 год — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового фильма;
- 1948 год — в Ашхабаде происходит одно из самых мощных землетрясений в мире, что приводит к большим человеческим жертвам;
- 1973 год — атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур начинается Война Судного дня между Израилем и арабскими странами;
- 1975 год — киевское "Динамо" выигрывает Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).