6 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

6 октября 2022 года – четверг. 225-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 86 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 октября – Всемирный день охраны мест жительства (World Habitat Day). Праздник начался во время Бернской конференции, которая стала международным соглашением об охране дикой природы и фауны и средах обитания. Главная цель дня — пропаганда сохранения для нынешнего и будущего поколений такой среды, которая благоприятна для природы и фауны.

Также 6 октября – День помощника врача. Профессиональный ежегодный праздник, который имеет своей целью показать важность работы помощников врача. В этот день традиционно приветствуют всех, кто имеет отношение к этой профессии.

А еще 6 октября — День сумасшедшей Шляпники. Это яркий персонаж из известной сказки писателя Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес". Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1986 программисты из города Боулер (штат Колорадо) решили создать интересный праздник и совершать непонятные и абсурдные поступки, нося на голове цилиндры. А вдохновили их иллюстрации к сказке от художника Джона Тенниэла. На них Шляпник был изображен в цилиндре с двумя числами – 10 и 6.

Какой сегодня, 6 октября, церковный праздник

6 октября – зачатие Иоанна Крестителя / Фото: commons.wikimedia.org

6 октября в церковном календаре – зачатие Иоанна Крестителя. Священник Захария и его жена Елизавета очень хотели детей, но Бог долгое время не слышал их молитвы. Однажды к Захарию явился архангел Гавриил и начал такую беседу с ним: "Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета сына родит тебе, ты же наречешь ему имя Иоанн. И он будет на радость и утешение тебе, и с его рождения многие утешятся". И случилось так, как сказал священнику архангел.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 октября

Какие сегодня именины: Иван, Антон, Иосиф.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Драгоценный камень, часто встречающийся в современных украшениях. Может иметь разную окраску. Издавна гиацинт числился камнем мудрости. А потому его носили в своих перстнях старцы и воины.

В этот день родились:

1835 год — львовский скульптор и педагог итальянского происхождения Леонард Маркони;

1857 год – украинский маляр-пейзажист и карикатурист Сергей Светославский;

1864 год – украинский общественно-политический деятель, публицист, министр судебных дел УНР Сергей Шелухин;

1877 год – украинский художник театра, живописец, график Иван Бурячок;

1910 год – один из руководителей украинского освободительного движения, член Провода ОУН Роман Кравчук;

1929 год – выдающийся украинский скульптор Михаил Грицюк;

1971 год – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт;

1980 год – украинская биатлонистка Оксана Яковлева;

1989 год — украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер Сергей Мошляк.

Что нельзя делать в этот день

Не следует в этот день слишком тесно общаться с несчастными и больными людьми.

Нельзя жаловаться на жизнь, перечислять проблемы.

Не рекомендуется ссориться, ругаться.

Народные приметы и традиции на 6 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: высоко в небе летят дикие гуси – зима будет ранней и холодной;

высокие сорняки снежную и морозную зиму;

с дуба упало много желудей – ждите хорошего урожая зерна в следующем году;

туманный день сулит морозную зиму;

всю ночь кричит петух – на непогоду.

В народе 6 октября называли "Ираидин день", Ириада Спирна. Хозяйки традиционно готовили обрядовую выпечку – открытый пирог с картофельным пюре. Также этот день считали удачным для гадания и разных ритуалов.

Погода на сегодня, 6 октября

Сегодня, 6 октября, в Киеве пасмурная погода до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурная погода, к концу дня небо очистится, без осадков. В Одессе пасмурная погода, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +10 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +15 днем и +7 ночью. В Одессе +20 днем и +11 ночью.

Памятные даты 6 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября: