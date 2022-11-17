6 прилетов, 3 раненых, поврежденные жилые дома и детсад: оккупанты обстреляли Часов Яр

Россияне ударили по городу из реактивной системы залпового огня.

Сегодня утром, 17 ноября, в результате обстрела оккупантами города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Трое раненых — следствие утреннего обстрела Часового Яра. Город подвергся удару из РСЗО — зафиксировано 6 прилетов и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и по меньшей мере 9 домов", — написал он в Telegram.

Также глава области призыва жителей эвакуироваться.

"Вся свободная часть Донетчины — под постоянной угрозой российских обстрелов. Абсолютно безопасных мест у нас давно уже не осталось. Не рискуйте собственной жизнью — эвакуируйтесь", — подчеркнул он.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области фиксируются ожесточенные бои в районе Бахмута, Авдеевки, Павловки и Угледара. Российская армия усугубляет штурмы, чтобы прорвать украинскую оборону. Однако ВСУ сдерживают удары оккупантов.

Спикер российского президента Путина Дмитрий Песков признал, что РФ уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и хочет посреди зимы оставить украинцев без газа и света, потому что "хочет переговоров".

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