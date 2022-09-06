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6 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

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6 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

Какой сегодня праздник – 6 сентября / Фото: Pexels

6 сентября 2022 – вторник. 195-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 116 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Каждый из нас иногда сталкивается с делами, которые не хочется выполнять. Например, убрать в доме или посетить врача для планового осмотра. Неприятные, но нужные вещи люди часто откладывают "на потом". И такое промедление часто становится привычкой. Это совсем не новая проблема. Даже античные философы уделяли ей немало внимания. Сегодня она называется прокрастинацией. Это слово появилось в Оксфордском словаре 1548 года.

Какой сегодня, 6 сентября, церковный праздник

6 сентября – день памяти священномученика Евтихия / © pixabay.com
6 сентября – день памяти священномученика Евтихия / Фото: pixabay.com

6 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Евтихия. Он был учеником и последователем апостолов Павла и Иоанна Богослова. Родился в небольшом фригийском поселении Севастия. Его отец Александр был воином, а мать Синесия – дочерью священника. Именно дед воспитывал Евтихия и учил грамоты согласно христианским догмам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 сентября

Какие сегодня именины: Евтихий, Евгений.

Талисманом человека, рожденного 6 сентября является изумруд. Камень, отличающийся бархатным зеленым оттенком. Он являлся фаворитом французских королей. Говорят, если положить изумруд в воду, то спустя некоторое время она очистится от отрицательной энергетики.

В этот день родились:

  • 1863 год – украинский математик Дмитрий Граве;
  • 1897 год – украинский прозаик, драматург Иван Никитенко;
  • 1924 год – украинский историк Михаил Брайчевский.

Что нельзя делать в этот день

  • Лучше не отправляться в долгую дорогу, потому что может случиться несчастье.
  • Не берите в руки нож, иглу или другие острые предметы.
  • Не стоит открывать окна, потому что в дом проникнет злая сила.
  • Запрещено смотреть на закат.

Народные приметы и традиции на 6 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

  • смотрели, какой сегодня день: если облака темного цвета, будет похолодание;
  • сильный ветер означает ухудшение погоды;
  • много желудей – зима будет морозной;
  • дождь означает, что в следующем году будет хороший урожай.

В народе 6 сентября называли Евтихию. В это время ночи уже становятся значительно длиннее, а дни короче. Погода ухудшается. Считалось, что 6 сентября – опасный день. Можно заблудиться или пораниться.

Погода на сегодня, 6 сентября

Днем, 6 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с середины дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +5 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.

Памятные даты 6 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 сентября:

  • 1716 год – в Бостоне заканчивается строительство первого американского маяка;
  • 1770 год — начинается строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье);
  • 1776 год (ночь против 7 сентября) – во время войны северо-американских штатов за независимость американская субмарина Turtle проводит первую в мире подводную атаку (попытка взорвать британский корабль Eagle);
  • 1819 год — Томас Бланчард получает патент на токарный станок;
  • 1852 год — в Манчестере открывается первая бесплатная библиотека Великобритании;
  • 1873 год – создают Шотландскую федерацию футбола, одну из старейших в мире;
  • 1885 год — Княжество Болгария и полуавтономная область Османской империи Восточная Румелия объявляют о своем объединении;
  • 1891 год — сойдя с парохода "Орегон" в порту Квебек, уроженцы с. Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк начинают волну украинской эмиграции в Канаду;
  • 1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), действовавшее до 1933 года;
  • 1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;
  • 1952 год – в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;
  • 1968 год — во время записи так называемого "Белого альбома" Битлз Эрик Клэптон записывает гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона "While My Guitar Gently Weeps";
  • 1974 год — официальное открытие АЭС "Козлодуй" в Народной Республике Болгария;
  • 1989 год — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи;
  • 2007 год — Национальный банк Украины выпускает в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Героя казацкого времени".

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