6 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

6 сентября 2022 – вторник. 195-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 116 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Каждый из нас иногда сталкивается с делами, которые не хочется выполнять. Например, убрать в доме или посетить врача для планового осмотра. Неприятные, но нужные вещи люди часто откладывают "на потом". И такое промедление часто становится привычкой. Это совсем не новая проблема. Даже античные философы уделяли ей немало внимания. Сегодня она называется прокрастинацией. Это слово появилось в Оксфордском словаре 1548 года.

Какой сегодня, 6 сентября, церковный праздник

6 сентября – день памяти священномученика Евтихия / Фото: pixabay.com

6 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Евтихия. Он был учеником и последователем апостолов Павла и Иоанна Богослова. Родился в небольшом фригийском поселении Севастия. Его отец Александр был воином, а мать Синесия – дочерью священника. Именно дед воспитывал Евтихия и учил грамоты согласно христианским догмам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 сентября

Какие сегодня именины: Евтихий, Евгений.

Талисманом человека, рожденного 6 сентября является изумруд. Камень, отличающийся бархатным зеленым оттенком. Он являлся фаворитом французских королей. Говорят, если положить изумруд в воду, то спустя некоторое время она очистится от отрицательной энергетики.

В этот день родились:

1863 год – украинский математик Дмитрий Граве;

1897 год – украинский прозаик, драматург Иван Никитенко;

1924 год – украинский историк Михаил Брайчевский.

Что нельзя делать в этот день

Лучше не отправляться в долгую дорогу, потому что может случиться несчастье.

Не берите в руки нож, иглу или другие острые предметы.

Не стоит открывать окна, потому что в дом проникнет злая сила.

Запрещено смотреть на закат.

Народные приметы и традиции на 6 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если облака темного цвета, будет похолодание;

сильный ветер означает ухудшение погоды;

много желудей – зима будет морозной;

дождь означает, что в следующем году будет хороший урожай.

В народе 6 сентября называли Евтихию. В это время ночи уже становятся значительно длиннее, а дни короче. Погода ухудшается. Считалось, что 6 сентября – опасный день. Можно заблудиться или пораниться.

Погода на сегодня, 6 сентября

Днем, 6 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с середины дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +5 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.

Памятные даты 6 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 сентября: