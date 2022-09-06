6 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

6 сентября 2022 – вторник. 195-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 116 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Каждый из нас иногда сталкивается с делами, которые не хочется выполнять. Например, убрать в доме или посетить врача для планового осмотра. Неприятные, но нужные вещи люди часто откладывают "на потом". И такое промедление часто становится привычкой. Это совсем не новая проблема. Даже античные философы уделяли ей немало внимания. Сегодня она называется прокрастинацией. Это слово появилось в Оксфордском словаре 1548 года.
Какой сегодня, 6 сентября, церковный праздник
6 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Евтихия. Он был учеником и последователем апостолов Павла и Иоанна Богослова. Родился в небольшом фригийском поселении Севастия. Его отец Александр был воином, а мать Синесия – дочерью священника. Именно дед воспитывал Евтихия и учил грамоты согласно христианским догмам.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 сентября
Какие сегодня именины: Евтихий, Евгений.
Талисманом человека, рожденного 6 сентября является изумруд. Камень, отличающийся бархатным зеленым оттенком. Он являлся фаворитом французских королей. Говорят, если положить изумруд в воду, то спустя некоторое время она очистится от отрицательной энергетики.
В этот день родились:
- 1863 год – украинский математик Дмитрий Граве;
- 1897 год – украинский прозаик, драматург Иван Никитенко;
- 1924 год – украинский историк Михаил Брайчевский.
Что нельзя делать в этот день
- Лучше не отправляться в долгую дорогу, потому что может случиться несчастье.
- Не берите в руки нож, иглу или другие острые предметы.
- Не стоит открывать окна, потому что в дом проникнет злая сила.
- Запрещено смотреть на закат.
Народные приметы и традиции на 6 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: если облака темного цвета, будет похолодание;
- сильный ветер означает ухудшение погоды;
- много желудей – зима будет морозной;
- дождь означает, что в следующем году будет хороший урожай.
В народе 6 сентября называли Евтихию. В это время ночи уже становятся значительно длиннее, а дни короче. Погода ухудшается. Считалось, что 6 сентября – опасный день. Можно заблудиться или пораниться.
Погода на сегодня, 6 сентября
Днем, 6 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с середины дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +5 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.
Памятные даты 6 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 сентября:
- 1716 год – в Бостоне заканчивается строительство первого американского маяка;
- 1770 год — начинается строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье);
- 1776 год (ночь против 7 сентября) – во время войны северо-американских штатов за независимость американская субмарина Turtle проводит первую в мире подводную атаку (попытка взорвать британский корабль Eagle);
- 1819 год — Томас Бланчард получает патент на токарный станок;
- 1852 год — в Манчестере открывается первая бесплатная библиотека Великобритании;
- 1873 год – создают Шотландскую федерацию футбола, одну из старейших в мире;
- 1885 год — Княжество Болгария и полуавтономная область Османской империи Восточная Румелия объявляют о своем объединении;
- 1891 год — сойдя с парохода "Орегон" в порту Квебек, уроженцы с. Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк начинают волну украинской эмиграции в Канаду;
- 1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), действовавшее до 1933 года;
- 1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;
- 1952 год – в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;
- 1968 год — во время записи так называемого "Белого альбома" Битлз Эрик Клэптон записывает гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона "While My Guitar Gently Weeps";
- 1974 год — официальное открытие АЭС "Козлодуй" в Народной Республике Болгария;
- 1989 год — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи;
- 2007 год — Национальный банк Украины выпускает в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Героя казацкого времени".