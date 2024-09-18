60 бригад энергетиков ДТЭК ежедневно возвращают свет в Донецкой области после обстрелов – Сахарук

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Очень большое разрушение, очень большое количество обесточивающихся людей. В Донецкой области каждый день работает 60 бригад, которые восстанавливают электроэнергию от 10 до 100 тысяч человек каждые сутки», — сказал он.

Сахарук добавил, что эта работа длится уже два с половиной года и энергетики будут и дальше ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно проходят обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.