60 против 120 дней: почему расхождение в терминах ставит под угрозу работу "зернового коридора"

«Зерновое соглашение» о работе экспортного коридора было продлено, но срок его действия окончательно не определен. Россия ставит ультиматум, что она будет действовать 60 дней вместо 120 дней.

Народный депутат Украины от политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ», член Аграрного комитета ВРУ Сергей Лабазюк говорит, что такое расхождение в сроках ставит под угрозу работу «зернового коридора». Кроме того, парламентарий в прямом эфире марафона «Единых новостей» называет одну из причин такого действия врага – анонсированное контрнаступление ВСУ этой весной.

«Почему 60 дней? Одна из версий – на фоне весеннего контрнаступления Украины россия в случае негативных сценариев на поле боя хочет иметь рычаги влияния. Это страна-преступник, которая находит новые методы манипуляций для своих интересов. И каждый раз эти требования меняются. Наши международные партнеры должны давно понять, что с рашистами не о чем договариваться! Нужно принимать кардинальные решения», – заявил Сергей Лабазюк.

Говоря о рисках, связанных с блокировкой работы «зернового коридора», парламентарий указывает на сложность прогнозирования отправлений из портов. Что в последствии заставляет трейдеров корректировать закупочные планы, что негативно влияет на рыночное ценообразование.

Также Лабазюк напомнил о еще одной проблеме, которая негативно влияет на экспорт Украины – затягивание во времени проверок: «О задержке проверок инспекторами: поскольку время на проверку малых и больших судов одинаковое, принято решение работать с не менее 25 тыс. т. Это позволяет экспортировать большие объемы зерна».

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