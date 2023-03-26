60 тысяч гривен за групповое изнасилование: в Закарпатской ОВА отреагировали на скандал

В ОВА проверяют должностных лиц после того, как они дали насильникам положительные характеристики.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отреагировал на скандал о наказании для подростков, изнасиловавших школьницу и похваставшихся этим, снимая видео насилия.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Виктор Микита подчеркнул, что сейчас в громаде, где произошел случай, работают социальные службы. Пострадавшему ребенку и его семье будет оказана помощь.

"В то же время по моему поручению с прошлой пятницы в Воловецкой общине работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА. Изучаются все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц ТГ, учебного заведения и других", — сообщил председатель ОВА.

Напомним, накануне разразился скандал, поскольку трое подростков затащили в подвал и изнасиловала школьницу. Суд решил ограничиться лишь условным наказанием для парней, их также заставили выплатить девушке по 20 тысяч гривен. В громаде и школе, где учатся осужденные, им выдали хорошую характеристику, что помогло им избежать реального лишения свободы.

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