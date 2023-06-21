600 килограммов золота окружения Януковича: глава НАБУ рассказал, вернут ли клад в Украину

Более полутона золота, принадлежащего окружению Януковича, уже 6 лет арестовано в Швейцарии.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) работает над возвращением 600 килограммов золота окружения Януковича из Швейцарии в Украину.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Укринформу".

"Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами. Это вопрос сенситивный, поэтому я бы не хотел сейчас говорить об отдельных деталях, но мы надеемся, что все вернем", – говорит Кривонос.

История золота окружения Януковича

Напомним, что в 2017 году в Швейцарии обнаружили банковский ящик с 600 килограммами золота, принадлежащего человеку, близкому к окружению бывшего беглого президента Виктора Януковича. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался назвать, кому принадлежит золото.

ТСН из собственных источников узнала, что арестованное в Швейцарии украинское золото может принадлежать семье Кацуб.

Осенью 2017 года тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин (погиб в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах 18 января 2023 года) сообщал, что более полутонны золота окружения Януковича были арестованы за границей. Позже Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала золото.

В 2018 году Енин заявлял, что правоохранители выясняют движение средств с Украины в Швейцарию, за которые было приобретено 600 килограммов золота, однако говорить о возвращении клада в Украину еще рано.