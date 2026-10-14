«Прилет» по жилому дому в Киеве во время вечерней атаки 13 октября / © Associated Press

Реклама

В ночь на 14 октября Россия устроила массированную, комбинированную атаку по Украине, выпустив десятки ударных дронов и ракет, в том числе баллистических. Основными целями врага стали энергетические объекты, железнодорожная инфраструктура и жилые дома в ряде областей. В результате атак есть погибшие, раненые и масштабные обесточения.

Все о ночной массированной атаке РФ по Украине читайте на ТСН.ua.

Реклама

Атака на Киев

С позднего вечера 13 октября россияне массированно атаковали Киев, в результате чего есть четверо погибших, 25 пострадавших и многочисленные разрушения в разных районах.

Реклама

В Деснянском районе ракета попала в многоэтажку: пожар на площади 400 кв. м ликвидировали, из дома спасли 16 жителей. Ранения получили 19 человек, еще трое погибли. Среди пострадавших — 7-летняя девочка, у которой порезы и ожоги руки. Повреждены квартиры девятиэтажки с 1-го по 8-й этаж. Также в доме неподалеку выбиты окна, в результате чего травмированы пять человек.

Еще один человек погиб и один получил травмы в Голосиевском районе из-за повреждения нежилого здания.

Кроме того, зафиксирован пожар в недействующем здании в Днепровском районе;

возгорание газона на стадионе в Дарницком районе;

пожар в нежилом здании в Шевченковском районе.

Разрушение в Киеве из-за российской атаки

Под утро РФ снова нанесла массированный баллистический удар по Киеву и области, в результате чего возникли масштабные перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил поражение энергообъектов.

Из-за российской атаки в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосиевского района введены аварийные отключения света, а стабилизационные графики там временно не действуют. Кроме того, в столице со сбоями курсирует общественный транспорт и возникли перебои с водой.

«Из-за вражеских обстрелов обесточена одна из водопроводных насосных станций столицы. Поэтому жители Печерского района могут испытывать пониженное давление в водопроводной сети или временное отсутствие водоснабжения», — сообщили в «Киевводоканале».

Удар по энергетике — под атакой были три ТЭЦ Киева

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетики и спасатели с самого утра работают на местах, пострадавших в результате ночной атаки. В настоящее время идет ликвидация пожаров и разборка завалов, а специалисты уже приступили к первоочередным восстановительным работам на поврежденных объектах.

Реклама

По словам премьера, оккупанты во время баллистической атаки целились в объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице под удар попали все три городских ТЭЦ. Кроме того, враг атаковал критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение столицы и центральных регионов.

Корецкий также сообщил об увеличении количества пострадавших в результате вечернего удара по многоэтажному дому в Киеве. Сейчас известно о двух погибших и 25 раненых. Еще один человек погиб, а один получил ранения из-за утренней атаки на столицу.

Атака на Киевскую область

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что российские войска продолжают атаковать область ударными беспилотниками. В ночь на 14 октября враг также применил баллистику. В результате атак повреждения получили гражданские объекты, энергетическая инфраструктура, жилые дома, складские и производственные помещения, а также торговые заведения.

За минувшие сутки в области пострадал один человек. В общей сложности зафиксировано повреждение 22 объектов.

Реклама

В частности, в Бучанском районе повреждено 19 объектов. Среди них — складское, нежилое и производственное помещения, три автомобиля, инфраструктурные объекты, частное домовладение и торговые заведения.

В Обуховском районе в результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

В Бориспольском районе повреждено учреждение дошкольного образования и частное домовладение.

Все оперативные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Атака на Луцк

На протяжении ночи российские захватчики не раз атаковали Луцк ударными беспилотниками. В городе раздалась серия взрывов.

Утром секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что около 2:00 в результате попадания российского дрона на территории нефтебазы возник пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 4:38.

«Призываю лучан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности», — добавил секретарь горсовета.

Атака на Ровно

Российские войска утром 14 октября в очередной раз нанесли удар по Ровно. В результате атаки был поврежден жилой сектор. По предварительным данным, травмы получили три человека.

«Все соответствующие службы работают. Вместе с городскими властями нахожусь на месте происшествия», — сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Атака на Хмельницкий и область

В Хмельницком из-за ночной российской атаки возник пожар в жилом доме. Информации о пострадавших пока нет.

Также в результате атаки понес значительный ущерб логистический центр «Эпицентра» в городе — уничтожено около 85% товаров на складе. Из-за этого нарушилась доставка продукции в торговые центры сети по Украине. Работники остались в живых.

Утром в ГСЧС сообщили, что из-за вражеских ударов возникли пожары на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Из-за падения обломков загорелась АЗС в Хмельницком районе. Два человека получили легкие ранения.

Из-за повторных обстрелов спасатели неоднократно были вынуждены покидать места проведения работ. В настоящее время они продолжают ликвидировать пожар на одном из предприятий Хмельницкого района.

Пожар из-за российской атаки на Хмельнитчину

Атака на Тернополь

Городской голова Тернополя Сергей Надал и ГСЧС сообщили о ночной атаке на город реактивным вражеским дроном.

В результате попадания было повреждено административное здание, после чего на втором этаже вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ликвидация пожара в Тернополе после российской атаки

Атака на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины сообщили о последствиях российских атак на область. Погибли два человека, еще шесть взрослых и ребенок получили ранения. В общей сложности враг более 10 раз атаковал четыре района, применяя беспилотники и авиабомбы.

В Днепре в результате ударов повреждены предприятия и автомобили. Ранение получил 49-летний мужчина. На месте возник масштабный пожар.

В Павлограде из-за атаки возник пожар. Погиб один человек. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 45-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Еще 63-летний мужчина и 11-летний мальчик лечатся амбулаторно.

В Никопольщине под ударом оказались райцентр и Мировская громада. В результате атаки погиб человек.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Яворницкую и Николаевскую громады. Поврежден частный дом, ранена 41-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.

Все пожары, возникшие в результате обстрелов, чрезвычайники ликвидировали.

Пожар на Днепропетровщине из-за российской атаки

Атака на Запорожскую область

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате российских атак на областной центр и район погиб один человек, еще трое получили ранения.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты совершили 22 авиаудара по Кушугуму, Камышувахе, Балабино, Ясной Поляне, Сергеевке, Новорозовке, Разумовке, Райскому, Миролюбовке, Криновке, Юлиевке, Любицкому, Терноватому, Орехову, Преображенке, Часов Яру, Солнечному, Никольскому, Красной Кринице и Вильнянке.

Кроме того, 779 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Также зафиксировано восемь обстрелов из РСЗО по Новояковловке, Лукьяновскому, Орехову и Новопавловке.

Еще 221 артиллерийский удар пришелся на Червоноднепровку, Речное, Веселянку, Запасное, Новояковливку, Магдалиновку, Тернуватое, Бойково, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривне, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижовку, Придорожное и Новое Запорожье.

За сутки поступило 93 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Разрушение на Запорожье из-за российских обстрелов

Атака на железную дорогу

Российские захватчики ночью массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях, нанеся значительный материальный ущерб депо, ремонтным предприятиям, станциям и энергообъектам.

По словам председателя правления «Укрзализныци» Александра Перцовского, благодаря своевременной эвакуации и предупреждениям обошлось без погибших и пострадавших, а железнодорожники оперативно возобновляют энергоснабжение и организуют альтернативные маршруты для поездов.

Итоги ночной атаки от Воздушных сил — сколько целей сбито и сколько «прилетов»

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская атака на Украину началась с 18:00 13 октября. Среди ее особенностей — одновременное использование различных средств воздушного нападения по нескольким направлениям, а также значительное количество баллистических ракет, направленных по объектам энергетической инфраструктуры.

В общей сложности было обнаружено 167 средств воздушного нападения. Среди них — 39 ракет и 128 дронов разных типов. В частности, российские войска применили 39 ракет «Искандер-М/KN-23/С-400», «Циркон» и «Оникс». Пуски производились с территории Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Также враг запустил 128 ударных беспилотников, среди которых Shahed, в том числе 77 реактивных, «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Запуски осуществлялись из районов Миллерово и Орла в РФ, оккупированной территории Донецкой области, Крыма — Гвардейского, а также из акватории Азовского моря.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 119 воздушных целей.

Среди них:

четыре баллистических ракеты «Искандер-М/KN-23», С-400, «Циркон/Оникс»;

115 дронов разных типов, из которых 59 были реактивными. Это составляет 90% общего количества ударных беспилотников.

По состоянию на 09:00 зафиксировано попадание российских ракет и ударных БпЛА в 22 локациях. Еще в восьми местах зафиксировали падение сбитых целей и их обломков. В то же время, часть запущенных Россией ракет не достигла своих целей.

Зеленский о последствиях массированной атаки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основными целями российской массированной атаки стали объекты энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

«Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью — такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки сильными», — говорится в заявлении главы государства.

По его словам, не менее 600 тыс. человек остались без электроснабжения. В то же время, количество отключений может возрасти. Значительные повреждения получили объекты и оборудование на 26 элементах электроэнергетической системы Украины, а также четыре объекта нефтегазового комплекса.

«Мы просим Америку и каждого в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать и отреагировать жестко. Мы просим президента Трампа ввести сильные санкции против России, тем более что недавно принятый и подписанный закон Линдси Грэмма это позволяет и регламентирует. У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора», — подчеркнул президент.

Также он призвал предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot.

Новости партнеров