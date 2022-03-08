61-летний Шотландец приехал в Украину, чтобы присоединиться к борьбе с россиянами (видео)

Дедушка путешествовал по Европе, чтобы присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

61-летний дедушка из Эдинбурга (Шотландия) приехал в Украину, чтобы присоединиться к борьбе с российскими войсками, пообещав сделать все возможное, чтобы спасти разрушенную войной страну от армии Владимира Путина.

Об этом сообщает The Mirror.

Он заявил, что никто не знал о его решении.

На видео, опубликованном в сети, видно, как Роб Грейди одет в бронежилет, камуфляж и держит в руках автомат.

Рядом с двумя украинскими бойцами 61-летний строитель сказал: "Меня зовут Роб. Я 61-летний дедушка из Шотландии. Я приехал в Украину, чтобы помочь Украине бороться с россиянами".

Роб из Эдинбурга продолжил в своем видеообращении:

”Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Украину от Путина. Кто-нибудь в мире, пожалуйста, помогите Украине. Им нужно, чтобы все помогали. Волонтеры, пожалуйста”.