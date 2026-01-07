Вблизи Лимана ВСУ задержали наемника из Уганды - подробности

Гражданин Уганды Ричард / © УНІАН

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Лимана задержали гражданина Уганды, который, по его словам, был привлечен к боевым действиям на стороне Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице Facebook.

По информации военных, с начала осени подразделения бригады неоднократно фиксировали участие в боевых действиях темнокожих наемников РФ, которые с оружием приближались к украинским позициям. Документов при них не было, что делало невозможным их идентификацию.

Накануне Нового года на один из блокпостов вблизи Лимана вышел сильно истощенный и обмороженный мужчина без оружия, который просил о помощи. Как выяснилось, задержанный — гражданин Уганды по имени Ричард.

По его словам, он прибыл в Россию, соблазнившись обещаниями трудоустройства. Для этого мужчина взял значительный кредит на авиабилеты. Впрочем, по прибытии в РФ, вместо работы в гражданском секторе, ему было предложено подписать контракт на участие в боевых действиях или подвергнуться насильственной расправе.

В 63-й бригаде отметили, что подобные случаи использования иностранных граждан в боевых действиях на стороне РФ фиксируются и в дальнейшем.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна.