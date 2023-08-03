65 реанимобилей для украинских медиков: Эпицентр реализовал масштабную благотворительную инициативу

Компания «Эпицентр» реализовала благотворительную инициативу «Спасаем жизни». За это время 65 машин скорой помощи отправились на помощь врачам в разные регионы страны. Общая сумма приобретенных авто – 172 млн грн. Приобщились к спасению человеческих жизней и более 1 млн покупателей, партнеры и поставщики компании.

"На фоне безусловной жестокости, с которой ведется кровопролитная война против Украины, еще важнее профессия медика. И каждая спасенная жизнь – это победа в войне, победа жизни над смертью. И я сегодня в очередной раз хочу поблагодарить наших медиков. Они – герои нашего времени, на их плечах держится бремя войны, они ценой собственной жизни спасают жизнь других. Эта война несправедлива, жестока и она объединяет украинцев, мы несем еще большую ответственность, потому что живем в сверхсложное для страны время. Война испытывает нас на человечность и стойкость. Мы мужественны, работаем, несмотря ни на что и поддерживаем экстренную медицинскую службу. И сегодня в рамках нашей благотворительной инициативы мы передаем очередную партию реанимобилей Министерству здравоохранения", – отметила Галина Герега, основательница и председатель ООО «Эпицентр К»..

Реанимация на колесах – так медики называют закупаемые Эпицентром машины. Они оборудованы всем, чтобы оказать первую помощь даже тяжелораненым людям: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, инфузоматы, глюкометры, стационарные баллоны с кислородом, портативные аппараты ИВЛ. Это позволяет медикам проводить реанимационные действия непосредственно в карете неотложной помощи.

"525 дней длится полномасштабная война. Медицинская инфраструктура, в том числе и транспорт постоянно под атаками россии. Нагрузка на медицинскую систему выросла в разы. В этих условиях очень важна для нас поддержка партнеров. Благодарю каждого, кто помогает медикам спасать жизнь украинцев. Сегодня еще 5 скорых от Эпицентра отправятся в медицинские учреждения в разные уголки Украины. Всего с начала войны Минздрав, аккумулируя государственные средства, международную и гуманитарную помощь, закупил более 1 300 автомобилей скорой помощи. Все они должны спасать жизнь и находиться там, где у них наибольшая потребность – у линии фронта", — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко во время передачи автомобилей.

Реанимобили из дежурной партии отправились на донецко-бахмутское направление и в Одессу в медицинский центр реабилитации матери и ребенка. Быстрые от Эпицентра переданы в разные медицинские учреждения страны, в том числе в прифронтовые регионы. Помимо обеспечения нужд экстренной медицинской помощи, компания дополнительно передала реанимобили также в военные подразделения по запросу боевых медиков.

Уже сейчас Эпицентр на старте новой глобальной инициативы, которая поможет в гуманитарном разминировании Украины – наиболее заминированной стране мира.