7 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

7 августа 2022 – воскресенье. 165-й день войны России против Украины. 219-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

7 августа – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первое воскресенье августа стало официальным праздником Воздушных сил ВСУ от 2007 года. Празднование было установлено президентом в день отмены дня войск противовоздушной обороны.

А еще 7 августа – День сестер. Это неофициальный праздник, однако он является дополнительным напоминанием об особой ценности родственных отношений. Сестрам чаще всего доверяют тайны, которые больше нельзя открыть никому.

Также 7 августа — Международный день прощения. Праздник каждый год приходится на первое воскресенье августа. Учредил его Роберт В. Плат из Калифорнии. Он призвал в этот день простит всех людей и себя самого, чтобы исцелить душу от ненависти, обиды, предательства.

7 августа – День профессионального спикера. Праздник был введен для объединения всех людей, которые выходят на сцену и не боятся говорить о важных вещах, информируют, обучают и распространяют информацию.

7 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

7 августа – Успение праведной Анны, матери Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

7 августа в церковном календаре – Успение праведной Анны, матери Богородицы. Важный праздник для всех верующих, посвящаемый дню смерти истинной Анны, матери Девы Марии. Ее считают покровительницей женщин и матерей.

Памятные даты 6 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 7 августа:

1888 год — найдена первая жертва Джека-Потрошителя;

1918 год — Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписывают договор о границах;

1920 год — в Варшаве подписывают украинско-кубанский договор об обоюдном признании суверенности УНР и Республики Кубанского края и совместную поддержку в борьбе за национальное освобождение;

1942 год – высадкой войск союзников на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архипелаге Соломоновы острова начинается шестимесячная Гуадалканальская кампания;

1960 год — Кот-д'Ивуар провозглашает независимость от Франции;

1964 год — в США принимают Тонкинская резолюция, позволяющая расширить участие США в войне во Вьетнаме;

1968 год — в Лондоне украинские эмигранты забрасывают камнями посольство Советского Союза;

1970 год – проведен первый компьютерный шахматный турнир;

1993 год – часть Букингемского дворца открывают для туристов;

1998 год — происходят террористические атаки против посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибают 258 человек;

2000 год – японцы изобретают водородный электромобиль;

2016 год — начало "стрельбы на севере Крыма" — инсценированной спецпровокации российских спецслужб с целью имитации "нападения диверсантов ГУР МО Украины" якобы заброшенных из материковой Украины в Крым.

7 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 7 августа называли Анна Зимовказница. Наши предки определяли в этот день, какая погода будет зимой. 7 августа ночью и утром становятся холодными. Также в этот день чествовали лошадей. Их не выводили на работу, а купали, угощали.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 августа

Какие сегодня именины: Александр, Анна.

7 августа родились:

1819 год – украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель Пантелеймон Кулиш;

1873 год – украинский историк литературы и языка Дмитрий Абрамович;

1901 год — киноактриса и кинорежиссер Солнцева Юлия Ипполитовна;

1982 год – многократная олимпийская чемпионка по плаванию, геройка Украины Яна Клочкова.

Погода на 7 августа

7 августа в Киеве ясно до обеда, днем дождь с грозой, который к вечеру перейдет в дождь. Во Львове облачно с прояснениями. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +20 ночью. Во Львове +20 днем и +14 ночью. В Харькове +31 день и +19 ночью. В Одессе +31 день и +22 ночью.