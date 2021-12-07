7 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

7 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 24 дня. 30 лет назад 7 декабря на встрече президентов Беларуси, России и Украины был ликвидирован СССР.

Какой сегодня день

Во вторник, 7 декабря, в мире отмечают Международный день гражданской авиации, Всемирный день украинского платка и День Шапки.

В Украине в этот день отмечают День местного самоуправления.

7 декабря в мире отмечают День Шапки

Памятные даты 7 декабря

1678 — Луи Геннепин первым из европейцев увидел Ниагарский водопад.

1732 – в Лондоне открылся театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы.

1920 — Ликвидированная Кубанская область; образована Кубано-Черноморская область РСФСР.

1941 — Японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Гарбор.

1972 — Отправилась 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну.

1982 — В Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применена казнь смертельной инъекцией.

1988 — Землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан. Погибли около 25 тысяч человек.

1991 — На встрече президентов Беларуси, России и Украины ликвидирован СССР.

Церковный праздник сегодня 7 декабря

7 декабря православная церковь чтит память христианской мученицы Екатерины Александрийской, жившей в 3-4 веках. Девушка была образованной, изучала работы известных философов, писателей, врачей, знала несколько языков, обладала ораторским мастерством. В христианство Екатерину обратил сирийский монах; по преданию, после крещения ей во сне явился Иисус Христос и вручил обручальное кольцо.

Екатерина пришла на церемонию жертвоприношения, совершаемое в языческом храме императором Максимином, и призвала его отвлечься от идолов. Правитель, пораженный красотой девушки, пытался сначала убедить ее словами, а затем приказал подвергнуть пыткам. Одно из орудий пыток было разрушено сошедшим с неба ангелом. Узнав об этом, жена Максимина тоже обратилась в христианство и принялась обвинять своего мужа в том, что он отказывается признать истинного Бога. В результате и правительница, и святая Екатерина были казнены.

Святая мученица Екатерина Александрийская / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Вся пища должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд и не пейте алкоголь.

Следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия.

Нельзя разжигать костры и камины. Есть поверье, что тогда жизнь может задымиться.

Приметы и традиции на 7 декабря

В старину в этот день начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу минувшей осенью. Интересно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями невест, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

Святую Екатерину считали покровительницей брака и жениха, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Екатерину девушки, мечтающие о замужестве, гадали на невест — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-то вещь, а потом кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит молодца ходить кругами возле ее дома.

Ясный день на 7 декабря предвещает морозную и холодную зиму / pixabay.com

Ясный день на 7 декабря предвещает морозную и холодную зиму.

предвещает морозную и холодную зиму. Если теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Круги вблизи луны – будет холодная погода.

Солнечные лучи пучками устремляются вверх – скоро начнется вьюга.

Именины 7 декабря

День ангела (именины) сегодня, 7 декабря, отмечают: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил.

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