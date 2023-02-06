7 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 7 февраля, в православном календаре – день памяти святителя Григория Богослова. Родился он в 326 году в семье епископа Назианского Григория и его супруги Нонны. Она дала обещание, что ее, еще не родившийся сын, будет служить Господу. Поэтому приложила все усилия, чтобы так и произошло. Позже Григорий Богослов вспоминал, что именно воспитание матери для него остается самым ценным.

Также получил Григорий и хорошее светское образование. Учился он в школах Кесарии Палестинской, а затем продолжил обучение в Александрии, где изучил подробно произведения Оригена. Окончил свое образование в Афинах, там же познакомился с Василием Великим и сильно с ним сблизился. В возрасте 26 лет Григорий получил крещение.

После Афин святитель решил возвратиться в родной город. Там ему сразу же предложили светскую должность, от которой он долгое время уклонялся. Свою жизнь проводил Григорий над чтением Божьего Слова, размышлениями о Боге, писанием вдохновенных песен, служением уже состарившихся родителей.

Также некоторое время провел Григорий со своим другом Василием Великим в пустыне. В то время отец Григория Богослова уже занимал должность епископа и нуждался в помощнике. Поэтому он призвал своего сына, попросил вернуться из пустыни и занять сан. Это очень испугало молодого человека. Поэтому он сначала пожил в одиночестве в пустыне, а затем, успокоившись, вернулся и принял обязанности пресвитера.

Впоследствии Григорий принял рукоположение во епископы города Сасим, но продолжал работать на своего отца. 374 умер отец святителя, а позже и его мать. Еще некоторое время Григорий продолжал дело отца, однако сильно заболел и после этого ушел жить в отдельную обитель. Пробыл там три года, которые провел в посте и молитве.

Через три года избрали его архиепископом Константинопольским. Это была эпоха сильного господства ариан, смеющихся над Григорием, забросали камнями и даже подсылали убийц. Однако он продолжал благородное дело и ежедневно обращал из ереси множество людей. Христианство снова расцвело, когда на трон взошел Феодосийский император. После этого Григорий смог с чистым сердцем покинуть кафедру и уйти жить в небольшой поселок, откуда был родом.

В честь святителя 7 февраля в народе праздновали праздник " Григорьев день ".

Приметы 7 февраля

Народные приметы 7 февраля / Фото: Pexels

7 февраля выпал свежий снег, значит следующая зима будет поздней.

Сильный снегопад означает, что будет ранняя весна.

Утром услышали пение синицы, ждите похолодания.

А если чирикают воробьи, будет потепление.

Что завтра нельзя делать

Не стоит оскорблять своих родных и близких людей по пустякам. Церковь запрещает в этот день ругаться, ссориться, обижаться, лениться и злословить. Также лучше не пить алкоголь.

Что можно делать завтра

Среди наших предков было поверье, что погода указывает на ту, которая будет следующей зимой. Также пытались в этот день совершить как можно больше добрых дел, не рассказывая о них никому.

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