7 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 июня, в православном календаре третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Случилось это около 850 года. В тот период в Царьграде происходили беспорядки, связанные с изгнанием святого Иоанна Златоуста. Тогда главу Иоанна Крестителя перенесли в город Эмесс.

Вскоре напали на город мусульмане, поэтому ее снова перенесли уже в Комны, где она хранилась в земле во время гонения и иконоборчества.

Когда пришел мир и иконоборчества преодолели, святителю Игнатию во время его вечерней молитвы пришло видение, где находится глава Иоанна Предтечи. Так ее снова нашли (третий раз) и перенесли в храм. В настоящее время ее часть находится на горе в Афоне.

Приметы 7 июня

Народные приметы 7 июня / Фото: Pexels

Много цветов на рябине – хлеб хорошо уродит.

Много росы к большому урожаю льна.

На рябине только появляются цветы — осень будет длинной.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день не стоит оставлять немытую посуду на ночь. Издавна верили, что это принесет только ссоры в семье. Также не стоит рассказывать другим о сновидениях, которые приснились в ночь на 7 июня. Оно возбудится, но через полгода.

Что можно делать завтра

Наши предки в старину верили, что с этого дня на траву падают "медовые" (то есть вредные) росы, которые могут приносить болезни растениям. Поэтому верующие молились святому Иоанну, чтобы тот защитил насаждения от медовой росы.

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