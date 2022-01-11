Фото: ГСЧС в Запорожской области, Нацполиция в Запорожской области. Коллаж: ТСН.ua

7-летний мальчик стал сиротой: в Запорожской области в жутком ДТП погибли полицейский и его жена

7-летний мальчик стал сиротой: в Запорожской области в жутком ДТП погибли полицейский и его жена

В Нацполиции сообщили, что покойный хорошо выполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.

В г. Мелитополь Запорожской области во вторник, 11 января, в жутком ДТП погибли 36-летний полицейский и его 31-летняя жена. Сиротой остался 7-летний сын супругов.

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Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

В полиции сообщили, что в аварии погибли инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области капитан полиции 36-летний Иван Елисеев и его 31-летняя жена.

ГСЧС в Запорожской области

Иван Елисеев в МВД работал с 2005 года, с 2015 года – в Нацполиции. С января 2021 года капитан полиции занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

В Нацполиции добавили, что покойный хорошо выполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.

Напомним:

В Мелитополе Запорожской области ночью 11 января произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля на большой скорости влетел в дерево.

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