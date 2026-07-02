РФ убила 7-летнюю девочку / © Pixabay

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Россия нанесла удар авиационными бомбами (КАБ) по Богиновской общине на Днепропетровщине. В результате атаки пострадала целая семья: 7-летняя девочка погибла, другие члены семьи находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Алексей Ганжа 2 июля.

«Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них ребенок. Враг нанес удар КАБ по Богиновской общине Синельниковского района», — отметил чиновник.

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Среди пострадавших — 11-летняя девочка, доставленная в больницу после атаки. Она находится в состоянии средней тяжести. Госпитализированы также трое взрослых, двое из них в тяжелом состоянии.

По его словам, утром россияне атаковали Днепровский район. Под ударом была транспортная инфраструктура, которая получила повреждения. Обошлось без жертв.

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По последним данным, из-за российского удара по Киеву погибли 17 человек, а около ста получили ранения. Больше всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе. На месте удара до сих пор продолжаются спасательные работы.

Также Россия избивала по другим целям, в частности, прилетела по составу известного интернет-магазина электроники MOYO, в результате чего он полностью уничтожен.

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