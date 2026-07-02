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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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7-летняя девочка погибла, двое — в тяжелом состоянии: во время атаки РФ пострадала целая семья

Россия во время удара убила 7-летнюю девочку и ранила еще четырех человек, среди них — ребенок.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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РФ убила 7-летнюю девочку

РФ убила 7-летнюю девочку / © Pixabay

Россия нанесла удар авиационными бомбами (КАБ) по Богиновской общине на Днепропетровщине. В результате атаки пострадала целая семья: 7-летняя девочка погибла, другие члены семьи находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Алексей Ганжа 2 июля.

«Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них ребенок. Враг нанес удар КАБ по Богиновской общине Синельниковского района», — отметил чиновник.

Среди пострадавших — 11-летняя девочка, доставленная в больницу после атаки. Она находится в состоянии средней тяжести. Госпитализированы также трое взрослых, двое из них в тяжелом состоянии.

По его словам, утром россияне атаковали Днепровский район. Под ударом была транспортная инфраструктура, которая получила повреждения. Обошлось без жертв.

Смертельная атака РФ по Киеву — последние новости

По последним данным, из-за российского удара по Киеву погибли 17 человек, а около ста получили ранения. Больше всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе. На месте удара до сих пор продолжаются спасательные работы.

Также Россия избивала по другим целям, в частности, прилетела по составу известного интернет-магазина электроники MOYO, в результате чего он полностью уничтожен.

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Количество просмотров
164
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