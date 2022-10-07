7 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

7 октября 2022 года – пятница. 226-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 85 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

7 октября — Всемирный день таблицы умножения. Праздник ежегодно выпадает на первую пятницу октября. А праздновать его начали с 2010 года. Еще четыре тысячи лет назад появилась самая древняя таблица для шестидесятичного счисления. Ее использовали древние вавилоняне. А первая таблица умножения, визуально похожая на современную, была создана в Китае более 300 тысяч лет до н.э. Изготовляли ее из бамбуковых дощечек и использовали для расчета десятичных чисел.

Также 7 октября — Всемирный день действий за достойный труд. Профлидеры разными способами пытаются добиться реализации принципов социальной справедливости — митинги, шествия, встречи с представителями власти, пикеты и т.д.

А еще 7 октября – Всемирный день улыбки. Появился праздник 1999 года и ежегодно выпадает на первую пятницу октября. Этот день выбрали не случайно – в пятницу, которая чередует двумя выходными, всегда хочется улыбаться. Праздник был создан в честь Харви Болл — известного тем, что он нарисовал знаменитый смайлик. В 1963 г. он получил заказ на создание рекламного символа от одной из американских страховых компаний. Главная цель символа была поднять настроение и боевой дух сотрудников. Болл думал недолго. И впоследствии нарисовал желтое улыбающееся лицо. За свою работу он получил 45 долларов. Символ, созданный Боллом, так понравился компании, которую выдали своим сотрудникам в виде значка.

7 октября – Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day). Невралгия тройничного нерва – самое болезненное состояние по сравнению с другими видами боли. В этот день людям рассказывают об этой болезни и способах борьбы с ней.

Также 7 октября — Международный день почтальона. Праздник был основан в честь усилий первого разносчика газет в США музеем Нью-Йорка 1833 года. Тогда 10-летний Бларни Флаэрти впервые взял в руки стопку газет и вышел на улицу. Тогда парень кричал "Газета!" и давал в руки прохожих издание. А сам праздник начали в 1969 году.

Какой сегодня, 7 октября, церковный праздник

7 октября – день памяти преподобного Коприя / Фото: pixabay.com

7 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Коприя. Новорожденного Коприя обнаружили монахи обители святого Феодосия в Палестине. Так как он лежал на груде перегноя (коприя), то решили его так и назвать. Воспитывался в монастыре. Впоследствии принял постриг и провел в обители всю свою жизнь. Мирно скончался в возрасте 90 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 октября

Какие сегодня именины: Владислав, Антон, Давид, Семен, Дмитрий, Степан, Фекла.

Талисманом человека, рожденного 7 октября является агат. Помимо интересного внешнего вида этот камень еще и положительно влияет на самочувствие владельца. Издавна агат, особенно черный, считали магическим камнем.

В этот день родились:

1885 год – украинский архитектор Евгений Кароль Червинский;

1890 год – украинский историк, архивист, библиограф Ольга Багалий-Татаринова;

1903 год – украинский и американский композитор, поэт и литератор Дукельский Владимир Александрович (Вернон Дюк);

1909 год – украинско-американский пианист и педагог Шура Черкасский (Александр Исакович Черкасский);

1926 год – украинский фольклорист, народовед, публицист Авксентий Яковчук;

1953 год – украинский историк, журналист, ученый, общественный деятель Иван Забияка;

1957 год – украинский журналист Александр Бутко.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено ругать ребенка и отмахиваться от его проблем.

Не стоит сегодня ходить в гости.

Нельзя оставлять дом без присмотра.

Народные приметы и традиции на 7 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: слышен гром – зима будет ясной и без снега;

много желудей – зимой будет сильный мороз;

птицы летят низко над землей – ждите раннюю и холодную зиму;

большой урожай рябины и калины на холодную зиму.

В народе 7 октября называли Запрядальню. Встречали этот день с песнями и плясками. Вечером обязательно зажигали огни и молотили зерно. А чтобы задобрить дух мельницы (виновника), оставляли на ночь ему миску каши.

Погода на сегодня, 7 октября

Сегодня, 7 октября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +8 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +19 днем и +12 ночью.

Памятные даты 7 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 октября: