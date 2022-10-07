7 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

7 октября 2022 года – пятница. 226-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 85 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
7 октября — Всемирный день таблицы умножения. Праздник ежегодно выпадает на первую пятницу октября. А праздновать его начали с 2010 года. Еще четыре тысячи лет назад появилась самая древняя таблица для шестидесятичного счисления. Ее использовали древние вавилоняне. А первая таблица умножения, визуально похожая на современную, была создана в Китае более 300 тысяч лет до н.э. Изготовляли ее из бамбуковых дощечек и использовали для расчета десятичных чисел.
Также 7 октября — Всемирный день действий за достойный труд. Профлидеры разными способами пытаются добиться реализации принципов социальной справедливости — митинги, шествия, встречи с представителями власти, пикеты и т.д.
А еще 7 октября – Всемирный день улыбки. Появился праздник 1999 года и ежегодно выпадает на первую пятницу октября. Этот день выбрали не случайно – в пятницу, которая чередует двумя выходными, всегда хочется улыбаться. Праздник был создан в честь Харви Болл — известного тем, что он нарисовал знаменитый смайлик. В 1963 г. он получил заказ на создание рекламного символа от одной из американских страховых компаний. Главная цель символа была поднять настроение и боевой дух сотрудников. Болл думал недолго. И впоследствии нарисовал желтое улыбающееся лицо. За свою работу он получил 45 долларов. Символ, созданный Боллом, так понравился компании, которую выдали своим сотрудникам в виде значка.
7 октября – Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day). Невралгия тройничного нерва – самое болезненное состояние по сравнению с другими видами боли. В этот день людям рассказывают об этой болезни и способах борьбы с ней.
Также 7 октября — Международный день почтальона. Праздник был основан в честь усилий первого разносчика газет в США музеем Нью-Йорка 1833 года. Тогда 10-летний Бларни Флаэрти впервые взял в руки стопку газет и вышел на улицу. Тогда парень кричал "Газета!" и давал в руки прохожих издание. А сам праздник начали в 1969 году.
Какой сегодня, 7 октября, церковный праздник
7 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Коприя. Новорожденного Коприя обнаружили монахи обители святого Феодосия в Палестине. Так как он лежал на груде перегноя (коприя), то решили его так и назвать. Воспитывался в монастыре. Впоследствии принял постриг и провел в обители всю свою жизнь. Мирно скончался в возрасте 90 лет.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 октября
Какие сегодня именины: Владислав, Антон, Давид, Семен, Дмитрий, Степан, Фекла.
Талисманом человека, рожденного 7 октября является агат. Помимо интересного внешнего вида этот камень еще и положительно влияет на самочувствие владельца. Издавна агат, особенно черный, считали магическим камнем.
В этот день родились:
- 1885 год – украинский архитектор Евгений Кароль Червинский;
- 1890 год – украинский историк, архивист, библиограф Ольга Багалий-Татаринова;
- 1903 год – украинский и американский композитор, поэт и литератор Дукельский Владимир Александрович (Вернон Дюк);
- 1909 год – украинско-американский пианист и педагог Шура Черкасский (Александр Исакович Черкасский);
- 1926 год – украинский фольклорист, народовед, публицист Авксентий Яковчук;
- 1953 год – украинский историк, журналист, ученый, общественный деятель Иван Забияка;
- 1957 год – украинский журналист Александр Бутко.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещено ругать ребенка и отмахиваться от его проблем.
- Не стоит сегодня ходить в гости.
- Нельзя оставлять дом без присмотра.
Народные приметы и традиции на 7 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: слышен гром – зима будет ясной и без снега;
- много желудей – зимой будет сильный мороз;
- птицы летят низко над землей – ждите раннюю и холодную зиму;
- большой урожай рябины и калины на холодную зиму.
В народе 7 октября называли Запрядальню. Встречали этот день с песнями и плясками. Вечером обязательно зажигали огни и молотили зерно. А чтобы задобрить дух мельницы (виновника), оставляли на ночь ему миску каши.
Погода на сегодня, 7 октября
Сегодня, 7 октября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +8 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +19 днем и +12 ночью.
Памятные даты 7 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 октября:
- 1253 год — состоялась коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV;
- 1571 год – битва при Лепанто;
- 1620 год — у Могилева османы и татары разгромляли отступавшее после Цецорской битвы войско Речи Посполитой;
- 1806 год — в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу;
- 1879 год – Австро-Венгерская империя заключает тайное соглашение с Германской империей – первый шаг в создании Тройственного Союза;
- 1903 год – в провинции Онтарио (Канада) открывают залежи серебра;
- 1913 год – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начинают выполнять по новой технологической схеме – на конвейере;
- 1920 год — первые сто женщин принимают в Оксфордский университет;
- 1926 год — фашистская партия Италии провозглашается "партией государства";
- 1943 год — Остапа Вишню освобождают из заключения в советских лагерях;
- 1950 год – войска ООН вступают на территорию Северной Кореи;
- 1952 год — запатентован штрих-код;
- 1976 год — в Китае арестуют "банда четырех" во главе с вдовой Мао Цзэдуна;
- 1982 год — в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла Эндрю Уэббера и Тима Райса "Коты", который к закрытию в сентябре 2000 года был сыгран на Бродвее 7486 раз;
- 1988 год — в Риге впервые с 1940 года поднимают латвийский национальный флаг;
- 1990 год – в Израиле в связи с угрозами Саддама Хусейна подвергнуть страну газовой атаке начинают выдавать населению противогазы;
- 1992 год — Национальный Совет Азербайджана голосует против вступления республики в СНГ;
- 1997 год – основывают Украинскую универсальную биржу в Полтаве;
- 1999 год — британские ученые объявляют о возможном существовании 10-й, самой отдаленной и самой большой, планеты Солнечной системы;
- 2001 год – в небо поднимается первый вертолет независимой Украины – АК1-3;
- 2001 год – в ответ на проведенные 11 сентября теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и после отказа движения Талибан выдать США Осаму бен Ладена, обвиненного в их организации, в 19.27 по киевскому времени американские войска начинают операцию "Возмездие";
- 2007 год – 4-й президент Чеченской Республики Ичкерия Доку Умаров провозглашает на территории Северного Кавказа Исламское Государство Имарат Кавказ.