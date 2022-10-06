7 ракетных ударов по Запорожью: спасательные показали ужасающие фото разгромленных жилых домов

Россия ударила ракетами в жилые дома, где спали мирные жители.

К утру 6 октября оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью. Ракеты попали в жилые дома, когда их жители спали дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"7 ракетных ударов по Запорожью! Разрушены жилые дома и жизнь. Жизнь гражданских жителей, спокойно спавших дома ночью", — рассказали чрезвычайники.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.

"Россия — государство террорист!", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушено жилые дома. Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов.

В Офисе президента Украины отреагировали на ракетные удары оккупантов. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми и добавил, что "российский вопрос необходимо решить раз и навсегда".