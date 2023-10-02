"7 рекомендаций Еврокомиссии": Зеленский предоставил подробности об уникальном Совете ЕС по иностранным делам в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное право "может выиграть только здесь, в Украине, и выиграет". Об этом глава государства сказал на фоне информации о заседании Совета министров Европейского союза по иностранным делам, которое началось 2 октября в Киеве и стало первой в истории встречей представителей министерств всех 27 государств-членов вне ЕС.

Подробности президент Украины рассказал во время вечернего обращения 2 октября.

"Очень символический день: чувствуется, как именно будет выглядеть, что будет звучать, какие вопросы и как будут решаться, когда Украина полноправно присоединится к Евросоюзу", — отметил Зеленский.

В Киеве были все министры иностранных дел стран-членов, представители Еврокомиссии, верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Зеленский назвал встреча "очень продуктивной и содержательной, в интересах всей Европы".

Такой выездной формат работы этого Совета впервые проходит за пределами Европейского Союза.

"Но это формально вне. Все мы знаем, что это лишь вопрос времени, когда Украина станет членом ЕС. Поэтому фактически заседание состоялось уже в ЕС. Объективно наша страна является лидером в защите именно тех основ, на которых держится европейское единство. Единство современного Европа, которая ценит свободу людей и равенство наций, ценит международное право", – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что на заседании лидеры стран обсуждали полноправное присоединение Украины к ЕС.

"Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на решение о начале переговоров по членству. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы – семь рекомендаций Еврокомиссии. И очень важно, чтобы была аналогична готовность к политическому решению по Украине, по началу переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов", – сказал президент Украины.

Зеленский общался со всеми высшими дипломатами ЕС на двустороннем уровне, на уровне всего сообщества.

"У нас была хорошая дискуссия. И по многим вопросам. Ключевая, конечно, наша защита в этой войне, которая является агрессией России не только против Украины как государства, но и против Украины как символа того, какой свободной и демократической может быть Европа", – отметил Зеленский.

Напомним, что верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заверил, что поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от развития боевых действий в Украине. Он отметил необходимость предоставления Украине оружия.

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