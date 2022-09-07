7 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

7 сентября 2022 года – среда. 196-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 115 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

7 сентября — День военной разведки Украины. Военная разведка (очень важно не путать с военной разведкой) – это служба, осуществляющая разведывательную деятельность в военной, военно-политической, военно-экономической, военно-технической, экологической и информационной сферах. Главная цель праздника – продемонстрировать важное значение военной разведки, ведь именно от нее зависит то, на каком уровне будут защищаться интересы государства.

Также 7 сентября — Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Это довольно редкая генетическая болезнь, которая возникает из-за недостатка белка дистрофина. Мышечные волокна слабеют и со временем замещаются жировыми отложениями, а затем и вовсе разрушаются. Болеет этим редким заболеванием только мальчики.

А еще 7 сентября — Всемирный день уничтожения военной игрушки. Этот праздник был создан по инициативе Всемирной организации помощи сиротам и детям, лишенным попечения родных родителей. Многие врачи и психологи считают, что военные игрушки способны программировать детей на агрессию и создают ложное представление о смерти.

7 сентября – Глобальный день поиска талантов (Global Talent Acquisition Day). Поиск талантов – это процесс отбора квалифицированных специалистов в разных отраслях. В этой сфере работают рекрутеры, специалисты отдела управления персоналом, менеджеры по найму и т.д.

Какой сегодня, 7 сентября, церковный праздник

7 сентября – день памяти апостолов Тита и Варфоломея / Фото: commons.wikimedia.org

7 сентября в церковном календаре – день памяти апостолов Тита и Варфоломея. Святой Тит – апостол из 70-ти, родился в семье язычников, его родители отрицали любую другую веру. В возрасте 49 лет он начал сопровождать апостолов Павла и Варнаву на Иерусалимский собор. Вскоре стал епископом острова Крит.

Варфоломей был учеником Иисуса Христа из числа 12 апостолов. Его схватили язычники из-за проповеди Слова Божьего и распяли на кресте головой вниз. Потом со еще живого содрали кожу и отрубили голову.

Именины: как назвать родившегося 7 сентября ребенка

Какие сегодня именины: Иоанн, Владимир, Моисей.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Достаточно жесткий и прозрачный камень, который снаружи может напоминать обычное стекло. Издавна верили, что горный хрусталь отличается некоторыми лечебными свойствами: противовоспалительными, обезболивающими, регенерирующими и успокаивающими.

В этот день родились:

1861 год – ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков Коржинский Сергей Иванович;

1875 год – украинский живописец, педагог и общественный деятель Александр Мурашко;

1915 год – украинский живописец Сергей Солодовник;

1936 год – украинская художница Татьяна Голембиевская;

1964 год – украинская художница Рыбачук Марина Васильевна;

1970 год – украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины Владимир Жемчугов.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит производить ремонт и строить дом.

Не рекомендуется переезжать на новое место, иначе вам не будет там счастья.

Запрещается стричь и окрасить волосы.

Народные приметы и традиции на 7 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если много грибов – зима будет длинная и снежная;

маленькие дети плохо спят – на ухудшение погоды;

много зерна – зима будет суровой;

перелетные птицы на землю садятся – будет теплая погода.

В народе 7 сентября называли Варфоломеев день. К этому дню уже завершалось грибное время, даже считалось, что грибы, собранные сегодня, — это последние, которые пригодны для консервации.

Погода на сегодня, 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Киеве утром без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясный день, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +7 ночью. Во Львове +19 днем и +5 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +19 днем и +13 ночью.

Памятные даты 7 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 сентября: