70 лет Кенгирского восстания: как потерявшие государство украинцы боролись за выживание и достоинство в ссылке

Проигрыш в национально-освободительной борьбе 1917-1921 годов, когда многие украинцы решили отсидеться и остались пассивными наблюдателями исторических событий, привели к потере еще молодого Украинского государства. Украина осталась разделенной между тремя государствами – Второй Речью Посполитой (Польшей), Чехословакией и СССР. Тяжелее всего нашему народу, как мы знаем, было в Советской Украине и на этнических украинских землях, отошедших в РСФСР. Украинцы до 1941 года пережили два голодомора, раскулачивание, репрессии и красный террор. Такова была цена для тогдашних "уклонистов", которые в свое время решили — "какая разница, чья власть".

Но Вторая мировая война тоже не оправдала надежд патриотически настроенных украинцев, которые надеялись, что столкновение двух тоталитарных монстров – нацистской Германии и Советского Союза позволит получить хоть какое-то собственное государство.

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Почти четверть населения Украины, примерно от 8 до 10 миллионов (как военных так и гражданских) погибли во время Второй мировой.

Борьба УПА и подполья ОУН, несмотря на свою численность, тоже потерпела неудачу. За период с 1944 по 1952 год разным репрессиям в западном регионе Украины было подвергнуто до 500 тыс. человек, в т. ч. арестовано более 134 тыс., убито — более 153 тыс., выслано за пределы УССР — более 203 тыс. Почти треть высланных на спецпоселение в Сибирь погибла.

Однако были и те, кто в ссылке боролся против советской тоталитарной машины.

Сегодня, 16 мая – исполняется 70 лет с начала Кенгирского восстания 1954 года. По информации УИНП, в общей сложности с 1940-х годов в ГУЛАГе произошло более полусотни разных восстаний. Крупнейшими из них стали восстание политических заключенных в Норильске (26 мая – 4 августа 1953, около 17 тысяч участников), Воркути (19 июля – 1 августа 1953, 12 тысяч участников)

Кенгирвское восстание в Степлаге – одно из самых больших. В нем участвовало около 20 тысяч участников. Восстание длилось 42 дня.

Предпосылки возникновения: война с "урками"

Советские "надзиратели" в лагерях держали контроль над "политическими" с помощью криминальных узников — "урков" и "блатных". Это продолжалось до тех пор, пока из западной Украины не прбыли репрессированные бойцы ОУН-УПА.

"Бандеровцы ввели свои законы: за кражу хлебной пайки – смерть, за издевательство над политическими – казнь; убивали также за доносы и предательство. Бытовики-уголовники говорили: "Всяких блатных видели, но таких, как бандеровские блатные, еще не было" – писал советский диссидент Александр Солженицын, тем не менее, известный своими антиукраинскими взглядами.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, борьба с уголовниками завершилась в пользу украинцев.

Расстреляли узников-украинцев за "Христос воскрес"

15 мая 1954 года, незадолго после Пасхи колонну женщин вели из ночной смены в зону. Навстречу им параллельной дорогой шла на работу мужская смена. Ребята поздоровались: "Христос воскрес!", девушки ответили: "Воистину воскрес!"

Один из конвоиров, часовой Калимулин выпустил автоматную очередь по мужской колонне – 13 заключенных были убиты сразу, пятеро из 33 раненых скончались затем в больнице. Весть об этом случае взбудоражила концлагерь и стала началом масштабного восстания.

Восстание – основные события

Как пишет историк Роксолана Попелюк в "Локальной истории", уже вечером 16 мая политические заключенные во главе с членом ОУН Виталием Скируком преодолели ограждение между лагерными пунктами №2 и №3, разгромили штрафной и следственный изоляторы и освободили оттуда людей. В десять вечера того же дня в лагерное отделение ввели войска. В результате противостояния 13 человек были убиты, а из числа лагерной охраны заключенные ранили десять человек.

Чтобы подавить восстание, в лагерь привезли 600 уголовников (частично и бытовиков), лидером которых был Энгельс ("Глеб") Слученков – россиянин из Рязанской области, мобилизованный на фронт прямо из тюрьмы, а затем попавший в плен и перешедший на сторону РОА ("Русская освободительная армия", воевавшая на стороне нацистов). Слученков решил что со своими 600 приспешниками против 2 000 политических заключенных он ничего не сделает, поэтому перешел на сторону восставших.

"Утром 17 мая у нашего барака начались беспорядки — троим парням как-то удалось скрыться за зону тюрьмы, их, конечно же, догоняла охрана. Девушки быстренько сориентировались и сделали живую изгородь, взявшись под руки, а на груди — ладони. Чекисты приказали разойтись. Увидев, что мы не слушаемся, противно матерились и страшили, что будут стрелять. Мы стояли. Начали стрелять над головами. Стало страшно, но не отступили. Тогда приехали пожарные и начали из брандспойтов поливать нас холодной водой. Через некоторое время автоматчики и пожарные отступили... Эта наша маленькая победа прибавила сил и надежды и еще больше сплотила девушек.

Первые жертвы восстания, которых скосил пулемет во время штурма стен, девушки обмыли, одели в вышиванки. Среди убитых был один уголовник и один узбек, им девушки тоже нашли вышиванки, чтобы не выглядели беднее. Ребят, которые первыми наложили головами во время Кенгирского восстания, в отличие от многих узников ГУЛАГа, похоронили по-человечески ", — вспоминала участница тех событий Анна Людкевич-Караташ.

Представители порабощенных народов во главе восстания

Главным руководящим органом восстания был Конспиративный центр. Его представляли пять узников: литовский националист Ионас Кондратас, член Организации Украинских националистов Виталий Скирук по прозвищу "Ус", капеллан УПА Омелян Суничук, кавказец Вахаев, член УПА, еврей по национальности Герш Келлер.

При конспиративном центре было создано три отдела – военный, безопасности и пропаганды.

Повседневная жизнь на "зоне свободы"

В лагере во время восстания был создан радиоузел, проводились концерты, репрессированные священники совершали богослужения.

"Хотя мы и жили подголодь, этого не испытывали. Мы жили эмоциями. Богослужения, молебны, репетиции хора, концерты и готовность каждой минуты – на баррикады. Не было времени думать о еде! Какие были интересные концерты! В них принимали участие все народности" , – вспоминала Эмилия Войцехович-Рафальская, которая во время восстания среди заключенных мужчин нашла своего отца.

Подавление восстания – людей давили танками

Ночью с 25 на 26 июня комиссия МВД по радио обратилась к восставшим политзаключенным с требованием сдаться и сообщила о вводе войск. После этого в зону вошли солдаты с собаками, 3 пожарные машины, 5 танков Т-34, самолеты, три пожарных машины с брандспойтами, 98 служебных псов с проводниками и две дивизии военизированной охраны — 1600 человек.

Это впервые советский режим применил против заключенных танки. Людей просто переезжали заживо.

"Нас выгоняют из бараков, танк едет кругом. Отрезало руку, тому ногу, а у тех, кто убегает в барак, бросают дымовые шашки. В бараке полно дыма, удушаешься так, что мы закрываем лицо. Страшный крик в зоне, потому что есть уже полно крови…”, – рассказывала участница событий Мария Галятовская.

Литовец Альфонсас Урбанас рассказывал, что всю жизнь запомнил, как его оттолкнула от танка девушка-украинка и спасла ценой своей жизни.

"Я была в центре, а вокруг меня танки давили живых людей. Уже через несколько секунд я увидела кровь и внутренности моих друзей, с которыми много лет делила свое горе", — вспоминала участница восстания Любовь Бершадская.

Графическое свидетельство участника восстания Юрия Ференчука "Кровь Кенгира"

Количество жертв

По официальным данным, погибли около 700 участников восстания. Однако очевидцы событий убеждены – советские власти умышленно занизили количество жертв.

"Нас заставили грузили тела людей, раздавленных танками. Это было страшное, бесчеловечное зрелище. Каратели заставляли нас класть трупы один на один штабелем, словно дрова. Из кузовов автомашин текла кровь. От боли и мучений надрывались наши сердца. Казалось, что весь мир стал адом для людей", — вспоминала очевидца Анна Борецкая.

Чтобы скрыть количество, погибших хоронили не сами пленники, а для этого специально привезли военных.

"Вся земля была залита кровью. На той территории, где только что был лагерь, трупов лежало столько, что нельзя было идти, не ступая на кровавое месиво. Так солдаты выводили под дулом автомата тех немногих, кто остался в живых. Когда пыль села, в зону въехали самосвалы и солдаты начали грузить на них расстрелянных и останки раздавленных гусеницами. Вывозили хоронить в степь, где экскаваторами для этого вырыли траншеи. Я видел, как грузили на самосвалы не только мертвых, но и раненых, искалеченных. Их, еще живых, закапывали бульдозерами вместе с мертвыми", – вспоминал участник Кенгирского восстания Илько Тафийчук.

По состоянию на 10 июня 1954 г. в Степлаге находилось 20 698 заключенных: 16 677 мужчин и 4021 женщин. Большинство – политические пленники.

Украинцев – 46.3% (9596 человек)

Выходцев из стран Балтики – 22.4% (4637 человек)

Россиян – 12.8% (2661 человек).

В советских документах сказано, что в восстании участвовало 5392 заключенных, из них 43% женщин. Жертвы похоронены в братских могилах. Их родственники точно не знали ни даты смерти, ни места их захоронения.

"Упавшим за свободу,

Мы клянемся сегодня,

Что не будем, не будем рабами,

Борьбу доведем до конца"

Именно так звучат слова гимна Кенгирского восстания, который написал его участник и борец за свободу Украины Михаил Сорока. Эти слова как никогда актуальны при отражении полномасштабной российской агрессии.

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