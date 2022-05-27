70 погибших нашли на территории завода в Мариуполе: оккупанты сбросили тела в братскую могилу (видео)

70 погибших нашли на территории завода в Мариуполе: оккупанты сбросили тела в братскую могилу (видео)

Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли в братскую могилу.

В Мариуполе на территории бывшего завода "Октябрь" обнаружены под завалами около 70 погибших. Их тела оккупанты не идентифицировали, а вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым.

Об этом сегодня, 27 мая, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Во время разбора завалов МЧС россии на ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь", найдено около 70 тел погибших. Причина та же — людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым", — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что идентификации погибших оккупанты не проводили: "Местные говорят, что особо идентифицировать было нечего ввиду состояния тел. Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?", — резюмировал он.

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