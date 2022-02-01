70% сообщений о "минировании" объектов в Украине поступают из РФ и ОРДЛО - Монастырский

70% сообщений о "минировании" объектов в Украине поступают из РФ и ОРДЛО - Монастырский

Еще 10% звонков с информацией о якобы минировании в последние месяцы поступают из Беларуси.

В Украине в последние месяцы более 70% звонков с информацией о якобы минировании объектов поступают с территории Российской Федерации и ОРДЛО, а еще 10% — из Республики Беларусь.

Соответствующие данные министр внутренних дел Денис Монастырский 31 января озвучил в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"С начала года у нас около тысячи сообщений о заминировании, информация касалась около десяти тысяч объектов по всей Украине", — отметил глава МВД.

Он описал псевдоминирование как "элемент гибридной войны", добавив, что это организованное явление, и правоохранители "четко отслеживают" ip-адреса и телефоны, с которых поступают соответствующие сообщения.

По словам Монастырского, информация о минировании, поступающая с территории Украины, отслеживается, в частности, СБУ и киберполицией, и авторов ложных сообщений привлекают к ответственности. В то же время, часто нарушителями оказываются несовершеннолетние.

Министр внутренних дел подчеркнул, что в Украине изменили формат реагирования правоохранительных органов на соответствующие случаи.

"Первой приезжает полиция, например, патрульная, которая полностью прошла инструктаж по взрывотехнике и сразу приступает к осмотру объекта, дает предварительный вывод, есть ли угроза. Если такая угроза есть, то взрывотехники определяют этот объект приоритетным", — пояснил он .

В других случаях, продолжил Монастырский, если предварительно угроза не обнаружена, проверка объекта, в частности вокзала или школы, происходит без препятствования его работе.

"Вопрос "минирования" стал рутинным. Мы должны понимать, что 100% этих сообщений были псевдоминированием. Поэтому нужно сохранять спокойствие в такой ситуации и понимать, что специалисты могут быстро провести осмотр и дать ответ, есть ли угроза", — резюмировал министр МВД.

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