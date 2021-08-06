700 долларов за побег от мужа: в Одесской области пограничники задержали странное трио

700 долларов за побег от мужа: в Одесской области пограничники задержали странное трио

У задержанной женщины не было документов.

Женщину, которая за 700 долларов наняла проводников для побега за границу от своего мужа, задержали пограничники Подольского отряда. И 36-летняя женщина, и двое ее помощников оказались гражданами Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Как выяснилось, из-за проблем в семье женщина решила сбежать от своего мужа за границу, но не имела документов. Она нашла помощников, которые согласились за 700 долларов нелегально переправить ее в Молдову.

60-летний мужчина подвез женщину к границе. Их встретил 59-летний сообщник, который накануне легально выехал в Молдову, затем нарушил границу.

Решается вопрос об объявлении организаторам побега украинки из семьи подозрения по ч.3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харьковской области задержали двух мужчин без каких-либо документов. Они пытались попасть на территорию Украины из России вне пункта пропуска и прятались в подсолнухах. Нарушителями оказались "вор в законе" по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет.

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