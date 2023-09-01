"700 км — это не максимум": Данилов заинтриговал заявлением об украинском дальнобойном оружии

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, которым нанесли удар по территории РФ.

Украина готовилась к полномасштабному вторжению РФ. Первый указ о создании собственного дальнобойного оружия президент Владимир Зеленский подписал еще в марте 2020 года.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 1 сентября в эфире телемарафона.

"Мало кто знает, это как раз ответ наш относительно подготовки к войне. Первый указ президента относительно этой программы был еще 1 марта 2020 года. Имейте в виду, что уже в январе-феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО по этому поводу. Это очень сложный процесс, очень сложная техника. Для того чтобы она была современной, чтобы преодолевала расстояние в тысячи километров — это работа больших коллективов. На сегодняшний день мы имеем результат", — рассказал Данилов.

Он заверил, что уже в ближайшее время "у некоторых будет пылать в прямом смысле этого слова".

"Могу сказать, что производство идет. Вчера президент подчеркнул, что цель, которая была поражена, находилась на расстоянии 700 км. Но это не крайнее ограничение этого изделия", — отметил Данилов.

Запуск украинской ракеты/Фото с твиттера Алексея Данилова

Секретарь СНБО также отметил, что Украина не сражается с гражданским населением Российской Федерации.

"Наше оружие применяется сугубо по военным объектам, согласно всем нормативно-правовым международным правилам. Мы не атакуем детские сады, больницы или другие объекты, где есть гражданское население. Это большая разница с террористами, которые находятся рядом с нами", – добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты, поразившей вражескую цель на расстоянии 700 километров.

Читайте также: