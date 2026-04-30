75-летняя народная артистка Украины отдала мошенникам более 128 тысяч долларов и 400 тысяч грн

75-летняя народная артистка Украины стала жертвой аферистов — псевдосотрудник СБУ выманил у женщины более 128 тысяч долларов и 400 тысяч грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 75-летней киевлянке позвонил по телефону неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Он сообщил, что женщина якобы подозревается в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения. Для убедительности ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски.

«Поверив им, женщина передала 128 тысяч долларов США, а впоследствии, после повторного звонка, еще и перевела 400 тысяч грн», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что деньги получил 36-летний житель Сумщины, который через валютный обмен перечислил их на криптокошельки третьих лиц.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины — соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. По ходатайству прокуратуры избрала ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залогу более 3,3 млн грн.

